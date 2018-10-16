Россия перебрасывает в Азовское море два военных корабля

Стремясь еще более усилить свое военное присутствие в акватории Азовского моря России перебрасывает два военных корабля береговой охраны ФСБ России.

Для увеличения численности своих надводных сил, Российская Федерация направила в Азовское море два корабля ПСКР-920 (б/н 178) «Сыктывкар» и ПСКР-921 «Кизляр» (б/н 177) проекта 10410 «Светляк» Береговой охраны ФСБ, сообщает «Український мілітарний портал».

10 октября ПСКР-921 «Кизляр» (б/н 177) был замечен у Чебоксарского водохранилища неподалеку от Нижнего Новгорода за переходом в Архангельске. 11 октября по этому же маршруту начал проследовал ПСКР-920 (б/н 178) «Сыктывкар».

«Ожидается, что оба корабля прибудут в Азовское море после 20 октября», — отмечается в сообщении.

К какому именно отряду Береговой охраны ФСБ РФ идут военные корабли, пока неизвестно.

Оба корабля были построены на заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге и хотя были разработаны по одному проекту 10410 «Светляк», но имеют разное вооружение. Так, ПСКР-920 (б/н 178) «Сыктывкар», он был введен в эксплуатацию в 1995 году и вооружен: 76 мм артиллерийской установкой АК-176м, 30 мм артиллерийской установкой АК-630М, двумя пусковыми установками для ПЗРК «Игла», 2 бомбосбрасывателями (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатометами МРГ-1 «Огонек» (гранаты РГ-55М, ГРС-55).

В конце мая россияне уже перебросили в Азовское море артиллерийские катера проекта 1204 типа «Шмель» и один катер проекта 1400м типа «Гриф». Они размещены на базе в оккупированной Керчи.

Напомним, 6 сентября на заседании СНБО Украины было принято решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море в связи с агрессивными действиями РФ. 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о защите интересов Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе, на юге и востоке Украины.

По словам Порошенко, что после оккупации Крыма, мишенью Кремля является оккупация Азовского моря.

«Український мілітарний портал»