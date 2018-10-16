Глава оккупационной администрации Крыма Аксенов нанес визит сирийскому правителю Асаду

Содержание переговоров между Аксеновым и Асадом не раскрывается, но неоднократно заявлялось о торговле Крыма с Сирией зерном.

Предназначенный Кремлем председатель аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Фото встречи Аксенов опубликовал на странице в Facebook.

Детали переговоров предназначенный оккупантами председатель аннексированного полуострова не сообщил.

Встреча с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом #Крым #Россия #Сирия Опубліковано Сергеєм Аксеновим Вівторок, 16 жовтня 2018 р.

Как пишет «Радио Свобода», Аксенов вместе с представителями российской власти Крыма прибыли в Сирию 15 октября, чтобы подписать несколько соглашений о сотрудничестве.

Сам Аксенов, говорил о намерении поставлять из оккупированного Россией Крыма в Сирию зерно.

Также Аксенов говорил, что намерен пригласить Асада посетить полуостров в апреле 2019 года.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт, который начался с протестов против Асада. Ключевую военную поддержку режима Асада предоставляет Россия и Иран.

Ранее, в конце сентября, сообщалось, что глава оккупированного Аксенов принимал у себя представителей донецкой оккупационной администрации. Стороны договаривались о деловых связях между оккупированными украинскими территориями.

Предводитель оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов предложил представителям ОРДО, которые приехали к нему в гости, поделиться с «республикой» продовольствием, сообщал тогда сам Аксенов.

По словам главы Крыма, он провел встречу с «замглавы совета министров «ДНР» Владимиром Антоновым и «и.о. министра строительства и ЖКХ «ДНР» Сергеем Наумцом.

Сегодня провели важную встречу с заместителем Председателя Совета министров Донецкой Народной Республики Владимиром… Опубліковано Сергеєм Аксеновим Вівторок, 25 вересня 2018 р.

Аксенов предложил им сотрудничество, в ходе которого оккупанты Крыма и ОРДО будут обмениваться товарами и услугами.

«Мы хотим предложить новый формат работы, при котором будет задействован промышленный потенциал «ДНР» и транзитные мощности республики Крым», – пишет он.

По словам главного крымского оккупанта, он и его сообщники подготовят позицию по товарным группам, в которых нуждается Крым и по обратным поставкам в ОРДО плодоовощной продукции, продукции сельского хозяйства и т.д.

Также Аксенов предложил помощь с оздоровлением детей и реабилитацией раненых боевиков.

«Мы должны реализовывать те планы, которые были у Александра Владимировича Захарченко», – отметил он.

«Украинско-Российское обозрение»