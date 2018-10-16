Никто не может дать гарантии, что Сенцов выживет, – Каплан

Здоровье украинского политузника Сенцова сильно подорвано голодовкой и никто не может дать гарантии, что выживет, даже выйдя уже из голодовки.

Состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, который закончил многодневную голодовку, тяжелое. Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала об этом на брифинге во вторник в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«На данный момент он закончил голодовку. Это было сделано, чтобы избежать принудительного кормления… Он вышел (из голодовки) с очень подорванным здоровьем, у него достаточно серьезно пострадали почти все внутренние органы», – поведала она.

Каплан добавила: «Выход из голодовки – достаточно серьезная процедура, сейчас никто не может сказать, выживет ли Олег».

Сестра политзаключенного также с сожалением отметила, что последние письма Олега очень пессимистичны.

«Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что он выйдет… Может и верит, но уже не ждет этого… Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него», – рассказала Каплан.

Вместе с тем она выразила надежду на то, его удастся освободить.

Как сообщалось, Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября 2018 года из-за угрозы начала его принудительного кормления.

«Интерфакс-Украина»