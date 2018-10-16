Московский клир может идти в раскол или быть в единстве с украинской церковью – Зоря

Архиепископ УПЦ КП Евстратий (Зоря) видит два пути которые могут выбрать клир московского патриархах и церковные общины.

После заявления Русской православной церкви о разрыве отношений с Константинополем, у церквей Московского патриархата есть выбор – идти с РПЦ в раскол, или быть в единстве в Поместной Украинской церкви. Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) написал об этом в Facebook.

Он отметил, что своим решением синод РПЦ повторяет политику Кремля.

Мінська схизмаСинод МП повторює політику Кремля — самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної… Опубліковано Євстратієм Зорею Понеділок, 15 жовтня 2018 р.

«Синод МП повторяет политику Кремля – ​​самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества. Теперь перед всеми, принадлежащими к МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение, или оставаться в единстве с Вселенским Православием – через Поместную Украинскую Церковь?», – написал Зоря.

По его словам, патриарх Кирилл с 1991 года «лично является архитектором разделения» Украинской Церкви, «поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула всю полноту Православия в конфликт».

В то же время Зоря убежден, что со временем РПЦ вернется к общению.

«Но после него ситуация рано или поздно будет вылечена и РПЦ вернется к общению», – подытожил представитель УПЦ КП.

Как сообщалось, 15 октября РПЦ заявила, что разрывает отношения с Константинополем.

Это заявление было реакцией на то, что 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви и снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

«Украинско-Российское обозрение»