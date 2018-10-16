Названо имя дипломата, который заменит Кучму на переговорах в Минске

После ухода Кучмы, на переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе его временно, до назначения президентом постоянного представителя, заменит украинский дипломат.

Вместо Леонида Кучмы на сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу Украину будет представлять дипломат Руслан Демченко. Об этом сегодня заявил вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет «Интерфакс-Украина».

«Сегодня проходит заседание ТКГ и рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину на этом заседании представляет дипломат и советник Президента Руслан Демченко», – сказала Геращенко.

Вице-спикер подчеркнула, что должность постоянного представителя вместо Кучмы «позже назначит Порошенко».

«100% это будет патриотический, профессиональный человек, который достойно представит позицию Украины в Минске», – сказала Геращенко.

Руслан Демченко ранее занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле, впоследствии был послом Украины в Сербии и Черногории. В 2014 временно исполнял обязанности министра иностранных дел, с сентября 2014 – советник президента Украины. Он также сопровождал Кучму на встречах ТКГ.

Второй возможной кандидатурой на место в переговорах называли экс-президента Виктора Ющенко.

Напомним, 2 октября экс-президент Украины Леонид Кучма, который представлял Украину в ТКГ, завершил свое участие в Минском процессе. Кучма ранее заявлял, что выйдет из состава Трехсторонней контактной группы, когда достигнет «критического» возраста.

«Интерфакс-Украина»