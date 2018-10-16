Италия намерена предложить ослабление режима европейских санкций против России

Инициатором смягчения санкций в отношении России выступит премьер-министр Италии Конте на ожидаемом заседании лидеров ЕС 18 октября.

Италия предложит Европейскому Союзу возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в России на саммите ЕС в Брюсселе на этой неделе. Источники в Брюсселе сообщили об этом «Радио Свобода».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на заседании лидеров ЕС 18 октября предложит разрешить Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскоу банку реконструкции и развития (ЕБРР) финансировать малые и средние предприятия в России, как это было до введения санкций в 2014 году.

Собеседник издания отметил, что это предложение вряд ли будет одобрено на октябрьском саммите, но ее могут принять на саммите в декабре, когда лидеры ЕС должны голосовать за продление санкций против России.

Предложение Италии состоит в том, что двум европейским банкам необходимо разрешить возобновить финансирование небольших частных российских компаний, потому что они не имеют тесных связей с Кремлем.

На очередном саммите ЕС, который состоится 13 декабря, лидеры, как ожидается, будут голосовать за продолжение экономических санкций против России еще шесть месяцев, и Италия может озвучить свое предложение по финансированию малого бизнеса как условие поддержки продлении санкций.

15 октября вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что санкции против России являются «социальным, культурным и экономическим абсурдом», сообщает «Reuters».

Сальвини, который также возглавляет ультраправую правящую партию «Лига», заявил, что многие руководители бизнеса спрашивают его, когда санкции будут отменены, сетуя, что они вредят итальянским компаниям.

Сальвини добавил, что он будет в России в среду.

В июне лидеры Европейского Союза договорились о продлении своих экономических санкций против России до конца января. В правительстве Италии неоднократно выступали за необходимость пересмотра санкций.

31 июля Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста. Дипломаты заявили, что было предложено 8 фирм, но две были отброшены после оппозиции со стороны Германии и Италии, которые опасались ущерба для своих деловых отношений с Россией. Тогда же Италия заблокировала включение крымского депутата в список санкций ЕС против России.

В списке содержатся имена так называемых «бывших» – чиновников, которые больше не занимают должностей. Рим хотел удалить их имена.

«Радио Свобода»