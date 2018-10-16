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Новости

РПЦ обещает наказывать россиян за посещение храмов Константинопольского патриархата

«Интерфакс»
16 октября 2018

Прихожане русской православной церкви не могут больше посещать храмы Константинопольского патриархата. Им грозит наказание за такое деяние.

Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии, напомнил​ секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, передает «Интерфакс». Он перечислил список территорий, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы.

Якимчук пояснил, что в Турции речь идет о всех действующих храмах Стамбула и о единственном действующем храме в традиционной зоне отдых российских туристов – в Анталии. Кроме того, под запрет подпадают ряд церквей в Греции – на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых – Родос.

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Кроме того он подтвердил, что запрет будет распространяться и на церкви Афона. «Конечно, есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», – добавил он.

Если верующие не будут следовать решению Синода, им предстоит покаяться об этом на исповеди, предупредил Якимчук. «За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян – покаяние на исповеди в непослушании Церкви», – сказал он.

В ст. 6 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) указывается, что «каноническое прещение (наказание) должно побуждать члена Русской Православной Церкви, совершившего церковное правонарушение, к покаянию и исправлению». Само наказание не может быть наложено «без достаточных доказательств, устанавливающих виновность данного лица» в соответствии с 28-м правилом Карфагенского собора (прошедшего в 419 году). Среди наказаний для священнослужителей предусмотрены освобождение от должности, временное или пожизненное запрещение в священнослужении, извержение из сана и отлучение от Церкви.

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Так, в 1992 году, после объявления митрополитом Филаретом о создании Киевского патриархата, непризнанного РПЦ, Архиерейский собор РПЦ постановил наказать его лишением церковного сана и признанием недействительными всех совершенных им рукоположений.

Решение о разрыве церковного общения со Вселенским патриархатом Священный синод РПЦ принял накануне, 15 октября. Причиной стали предпринятые Константинополем шаги по восстановлению Киевской метрополии в составе своей канонической территории и придаче УПЦ Киевского патриархата автокефалии.

«Это значит, что я теперь не могу причащаться в Константинополе, а константинопольский грек не может причащаться в Москве», – объяснял решение РПЦ специалист в области церковного права, доктор юридических наук Алексей Величко в комментарии порталу «Православие и мир».

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О том, что православные россияне больше не смогут использовать для богослужений храмы Афона ранее предупредил пресс-секретарь Московского патриархата Александр Волков.

Он подчеркнул, что Афон – каноническая территория Константинополя «со всеми вытекающими последствиями». До того, как отношения двух церквей изменятся, верующие РПЦ не смогут причащаться или участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата, пояснил Волков.

«Интерфакс»

Tags: Константинополь, раскол, Россия, РПЦ

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