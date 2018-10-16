В России заговорили о саботаже приведшем к аварии «Союза»

В ходе проведенного расследования в «Роскосмосе» был сделан вывод, что авария произошла из-за не сработавших пирозамков. Не исключают и версию намеренного саботажа.

Комиссия по расследованию аварии ракеты «Союз» не исключает версию саботажа. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил об этом агентству РИА «Новости».

«Комиссия установила факт несрабатывания пирозамка, открывающего клапан бака окислителя, «истекающими газами из которого боковой блок ракеты уводится от центрального», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, причины этого не ясны.

«Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией, авария могла быть следствием саботажа», – заявил источник.

11 октября во время запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. Ракета-носитель должна была доставить на МКС космический корабль «Союз МС-10» с россиянином Алексеем Овчининим и американцем Ником Хейгом на борту. Но после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.

Экипаж приземлился в степи Казахстана примерно в 25 километрах от города Джезказган (немногим более 400 километров от Байконура).

Сообщалось, что вероятной причиной инцидента могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя.

РИА «Новости»