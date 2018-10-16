Дыхание тьмы из пропасти. Стремительное падение путинизма в России

При действующем президенте Россия стремительно деградирует во всех сферах. Причем деградация приобретает характер катастрофического фарса.

Государственное управление, экономика, социальная сфера, армия, инфраструктура и даже обожаемые им спецслужбы – все приходит в упадок. И вот имеем свежий пример – аварию ракеты «Союз-СГ» с российским и американским космонавтами на борту, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Через двести секунд после старта у ракеты отключилась вторая ступень, она упала и взорвалась. К счастью, при этом сработали советские еще системы безопасности – капсула, в которой находились Алексей Овчинин и Ник Хейг, отделилась и приземлилась на парашютах. Оба остались живы.

В этой истории важно вот что. Пилотируемая космонавтика долгое время оставалась последней сферой, в которой Россия ничем, в общем, не уступала остальным странам. Более того, «Союзы», на которых летали космонавты с 1960-х, славились своей простотой и надежностью. Это такие рабочие лошадки, на которые всегда можно было положиться, аварийность была минимальной. При всех генсеках и президентах, от Хрущева до первого Путина и Медведева, они работали без серьезных аварий.

Теперь эти времена прошли. Падает и взрывается даже то, что не падало и не взрывалось в самые бедные и тяжелые времена. Прямо у нас на глазах происходит коллапс, а фактически – уничтожение российской космонавтики. Поскольку Россией управляют безграмотные бандиты и мафиози, у них иначе и быть не может.

Вот, например, бывший комсомольский вожак Дмитрий Рогозин – известен тем, что по образованию журналист, по убеждениям великоимперский нацист (странное сочетание, но тем не менее), а по роду деятельности жулик и вор. С космосом его объединяют только масштабы лжи и воровства – они действительно космические. А еще он прославился тем, что год назад персонально участвовал в публичном утоплении собаки – таксы по имени Николас. Это видео тогда многих возмутило. Больше никаких заслуг у него нет.

Так вот. Именно этот человек руководит сейчас Роскосмосом. Отсюда и результаты.

Многие тут, наверное, будут злорадствовать – дескать, «так им и надо». Но я не буду. Когда дело касается освоения космоса, тут каждое лыко в строку. Любые усилия человечества, даже провальные и неудачные, могут пригодиться для реализации общей стратегической цели – расселению людей по Вселенной.

Неважно, кто вкладывает в это деньги и ресурсы – китайцы, американцы, индийцы или россияне. Тут главное, чтобы поток не прекращался и тропинки, ведущие в космос все человечество, не зарастали. А из-за баранов, вроде этого Рогозина, общий прогресс тормозится.

Но для Владимира Путина, как обычного уголовника, это никакого значения не имеет. Думаю, он скоро может и вовсе отказаться от космоса, чтобы вместо этого начать какую-нибудь еще войну. А идеи на этот счет у него есть.

Иван Яковина, «Новое Время»