50 или 70? Жизнь рубля во вселенной Орешкина

Российский рубль обживает дно своего своего курса, ведя к падению покупательской способности и становясь ненадежным финансовым инструментов.

Бездумная политика Центрального Банка, позволившая укрепляться после начала 2016 года, вместо того чтобы сохранить его на том уровне, начав скупать валюту и пополняя свой валютный резерв. С другой стороны все скачки рубля непосредственно связаны с введением или обострением обсуждения в США новых санкций в отношении России, пишет редакция Telegram-канала «СерпомПо». Разберемся в деталях, анализируя комментарии ситуации со стороны российского министра экономического развития России Максима Орешкина.

«Равновесный курс рубля сейчас на уровне 50 руб/долл.», – заявил Орешкин на ВЭФ. Это при текущей цене на нефть и отсутствии покупок валюты минфином.

Ну, эти-то оба условия выполнены. Цена на нефть держится, а покупки минфина с конца августа идут напрямую из резервов ЦБ, а не с рынка и на курс рубля больше не влияют. Почему же рубль не 50?

«Ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России…», – комментировал ситуацию в России Орешкин.

Конечно. А с чем связан этот отток? Г-н Орешкин как-то не объяснил. Нашу точка зрения заключается в следующем:

Рост рубля в 2016 сменился стабильностью 2017 года. Весной 2018 это стабильности пришел конец. Три мощных скачка – в начале апреля с 57 до 63, начале августа до 67,5 и начале сентября до 70,5 за доллар.

При этом власти делают вид, что ничего не происходит. Медведев заявляет, что вернул экономику к росту вопреки экономическому давлению, санкциям и этот рост не сопровождается внешней уязвимостью. Его министр экономразвития Орешкин лихо утверждает прогноз, в котором курс рубля на текущий год на уровне его начала, будто не было тройного скачка. А на 2024 год курс крепче, чем сейчас – 68 руб/долл. ЦБ не дает прогнозов, но грозит повышением ключевой ставки, что о многом говорит…

Ситуация во многом абсурдная. Цены на нефть на 4-летних максимумах, рубль – на 2-летних минимумах. Рубль выше 70 был в начале 2016, когда нефть была ниже $30 за барр. Сейчас она – под $80. В чем же дело? Почему рублю так плохо?

Первая причина – это, конечно, бездумная политика ЦБ. Не надо было давать рублю укрепляться после начала 2016 года. Надо было сохранить его на этом уровне, начав скупать валюту и пополнять свой валютный резерв. Т.е. делать ровно то, что начал вместо ЦБ делать минфин с опозданием – с 2017 года.

Есть большая и мало кем понимаемая разница между скупкой валюты минфина и ЦБ. Когда скупает валюту минфин – он делает это за счет наших налогов, за счет рублей, которые ранее собрал с экономики. Количество денег не увеличивается. Когда это делает ЦБ – он делает это именно за счет эмиссии, за счет увеличения денежной массы. Рост денежной массы – это стимул для роста экономики.

Вместо этого ЦБ с радостью воспринял приток спекулятивного капитала из-за границы по операциям carry trade. Было понятно, что это временное явление и рано или поздно он уйдет. Вот весной 2018 этот момент и пришел: отток капитала из страны резко усилился. Это связано с глобальным трендом стягивания капиталов со всего мира в США, который был спровоцирован последовательным ростом ставки ФРС.

Вторая причина – санкции. Все скачки рубля непосредственно связаны с введением или обострением обсуждения в США новых санкций в отношении России. Сегодня на повестке дня санкции в связи с делом Скрипалей и из-за возможного вмешательства российских властей в промежуточные выборы в США 6 ноября.

Совершенно очевидно, что политика ФРС носит долговременный характер, на годы. «Золотое времечко» carry trade прошло. А сила новых санкций напрямую связана с действиями российских властей (и прикормленных ими хакеров).

Вы думаете, что Путин отступит? Перестанет провоцировать проблемы в Сирии, на американских выборах, признает вину за сбитый малазийский «Боинг» или по делу Скрипалей? Ну вот и рынок от него этого не ждет и прогнозирует новый виток санкций как неизбежность.

Санкционные законы будут приниматься, скорее всего, уже новым составом Конгресса, где в нижней палате большинство отойдет демократам, которые вовсе не забыли и не простили «помощь» Путина в выборах Трампа. Так что в ноябре-декабре обострение санкционной тематики легко прогнозируемо.

Несмотря на рекордно высокую нефть, низкий госдолг России, большие валютные резервы ЦБР, рубль ближайшей осенью и зимой будет падать. Деваться ему некуда. А ЦБ «ловить» его и тратить валютные резервы не будет, если только скачки рубля не перейдут мыслимые пределы.

Это означает, помимо всего прочего, что ни один рублевый инструмент не станет более доходным, чем просто наличный доллар… Начнется валютизация сбережений, которая еще более усилит падение рубля. Наиболее ушлые уже переводят сбережения в доллары, а доллары забирают из банков – во избежание…

Не стоит удивляться, если к концу года или к концу зимы мы увидим рубль по 80. А если санкции будут введены по «жесткому сценарию» — то и рекорды начала 2016 года (85+) могут остаться позади.

«Как только отток капитала прекратится, тенденция развернется в обратную сторону и привел в пример вчерашний день…», – подчеркивал Орешкин.

Вчера наша валюта действительно укрепилась на рубль с лишним к доллару. Что является естественной коррекцией после 4 дней быстрого падения, а, особенно, вчерашнего скачка цен на нефть на 2 долл/барр. И это никак не свидетельство того, что «тенденция развернулась»…

Для нефти это уже третий подход к уровню в 80 за последние 4 года. И разок, в мае 2018 она даже превысила в моменте этот уровень. Но после этого всегда снова откатывалась в диапазон 70-80. Так что большей поддержки от нефти, чем сейчас, ждать не стоит. И так все чрезвычайно хорошо для нашего бюджета и нефтяников.

«…курс у нас плавающий, ни правительство, ни ЦБ никакие уровни не определяют…», – утверждает Орешкин.

Интересно, Орешкин правда не понимает или просто цинично присоединяется к риторике ЦБ?

Никто, а особенно министр экономразвития, конечно, не замечает, что минфин начал скупать валюту на рынке (а не у ЦБ) в 2017 году именно для того, чтобы уронить рубль. И именно, чтобы сдержать падение рубля ЦБ с конца августа вновь продает минфину валюту напрямую, минуя рынок… Никто не замечает, что ЦБ начал разговоры о повышении ставки, вовсе не потому, что усилилась инфляция (она ниже таргета), а именно для того, чтобы сдержать отток капитала и падение рубля. А в остальном, конечно, ни правительство, ни ЦБ никакие уровни курса рубля не определяют…

«За пределами 12 месяцев, наш прогноз, который был – рубль/доллар в районе 63-64, он сохраняется, и мы не видим ни одной причины, почему его стоит изменить…», –

А отчего ж не 50, г-н Орешкин? Это же равновесный курс или нет?

Рост ставки ФРС и сохранение ее на высоком уровне (относительно ставок других ЦБ мира) – это долгосрочный фактор, кстати, один из тех, которые Орешкин и компания «не видят».

Другой фактор – санкции. Пик влияния этого фактора еще впереди. Санкции могут принять и до выборов в США 6 ноября и после. Но в любом случае существующие законопроекты – это еще не конец. Фактор санкций – долгосрочный, его тоже стоит «видеть».

Бегство спекулянтов из России только началось – миллиардов на $5-6 пока убежало, впереди еще $30 млрд только из ОФЗ, а еще с фондового рынка бегут – из Сбербанка и др. госбанков и госкомпаний. У рубля явно есть еще пространство впереди для падения.

Так что рановато призывать всех россиян менять доллары на рубли, г-н Орешкин, особенно, когда главный валютный спекулянт страны – минфин – продолжает активно скупать именно валюты, избавляясь от рублей. Он – участник рынка и получше чиновников минэкономразвития представляет себе реалии…

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