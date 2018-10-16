Путинский крик в пустоту. Российский бизнес в Крым не спешит

Частные инвестиции в курорты оккупированного полуострова сократились за период 2014-2018 почти на порядок.

Иностранных инвестиций нет вообще, только из страны-оккупанта, но и оттуда бизнес не спешит вкладывать в «крымнаш». Почти 80% всех вложений, которые зашли на полуостров за последние четыре года, на самом деле были просто скупкой того, что вынужденно продавалось, хоть и выдавали их за инвестиции, пишет на страницах «Фокуса» бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым Александр Лиев.

При этом все покупки были очень небольшие, крупных отелей или санаториев никто с 2014 года не приобрел (разве что четыре здравницы: украденный санаторий «Форос», который «купил» на «торгах» профсоюз Татарстана и еще 3 санатория Федерации Профсоюзов, которые купил странный человек, близкий к оккупационным властям). Вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию турбизнеса с 2015-го по 2018-й были менее 900 млн рублей. Например, в 2012 году крымский турбизнес впитал более 500 млн. гривен (курс был 8) и это лишь по официальным данным.

Бизнес России слушает Путина по РТР, кивает, но руководствуется чутьем и прагматизмом.

Ведь крупный российский бизнес понимает, что весь мир считает Крым отобранным незаконно, считает, что он не принадлежит Российской Федерации. Это точка зрения практически всего цивилизованного человечества. При этом в России могут полагать иначе, но делать какие-то долговременные и глобальные инвестиции на столь зыбкую почву – дело бесперспективное. И сколько бы Путин и Киселев ни рассказывали баек, бизнес опирается на здравый смысл и перспективу.

Подобная ситуация и в банковской сфере, и в сфере торговли, и в логистике, и в промышленности, и в агросфере.

Вот еще и химзаводы Северного Крыма доплыли до логического конца. Цена таких активов в условиях аннексии – стоимость металлолома. Неудивительно, что обещанные 100 млрд. рублей в год из бюджета РФ для развития полуострова тоже лопнули и превратились в «денег нет, но вы держитесь, и хорошего настроения».

Тенденция 2018 года не лучше.

И дальше будет еще сложнее.

Сложнее не только для крымчан, сложнее для всех тех, кто кричал «крымнаш». Цену за подлость и глупость придется платить всей РФ, от Камчатки до Калининграда.

Александр Лиев, «Фокус»