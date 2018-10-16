Языческая сила. Как Янукович вернется во власть в Украине

Любое, даже самое благожелательное и толерантное общество можно превратить во враждебную среду путем игнорирования мнения людей.

Стартует предвыборная кампания – начинается очередной мовный, извините, срач. Верный признак, как летящие на юг птицы осенью. В очередной раз горе-патриоты достают из сундуков проект очередного «великого» закона о языке и начинают делить электорат, рассказал на страницах «Фокус» Ян Валетов.

Основная идея – наступление всеобщего счастья одновременно с переходом всех и во всех областях жизнедеятельности на украинский язык. Как только, так сразу. В идеальной среде, где каждый второй во сне говорит на украинском, а те, кто не говорят, тайком, сгорая от стыда, бегут на языковые курсы, так и было бы.

Но это не так. Отношение к украинскому в обществе крайне неровное – от любви и восторга до равнодушия и ненависти.

Поэтому не стоит ждать ликующих колонн, приносящих клятву всегда и везде говорить на соловьиной у подножия памятника Шевченко. Кто-то перейдет с удовольствием. Кто-то пошлет энтузиастов на фиг. Наличие разных мнений – это, кстати, признак здорового общества. Но у нас уже объяснили, что тем, кто не перейдет и посмеет рот открыть, за шиворот горячее сало нальют мовные инспектора, которых будет теперь как гуталина на гуталиновой фабрике.

Я не буду в 1571 раз объяснять, что пытаться ввести закон, который невозможно проконтролировать, – абсурд. Я устал повторять, что любое, даже самое благожелательное и толерантное общество можно превратить во враждебную среду путем игнорирования мнения людей.

Я не стану ссылаться на то, что любое государство, построенное в соответствии с принципами демократии, – результат общественного договора между личностями и государством. Добровольного. Основанного на соблюдении предварительных договоренностей. И если эти личности почувствуют, что государство их обманывает, они вправе разорвать этот договор.

Я, например, сторонник возвращения украинского языка во все сферы деятельности, но как только меня пробуют поломать через колено, моя толерантность подвергается суровому испытанию. И я могу сгоряча и послать куда подальше.

Интересно, понимает ли кто-нибудь во власти, что игры с языком и мовой приведут к потере голосов избирателей юга и востока Украины?

А тем избирателям, которые не поймут в чем фишка и начнут колебаться с выбором, доходчиво объяснят суть происходящего депутаты Оппоблока.

Классно будет демократической власти потерять пару миллионов голосов избирателей, правда? Но те, кто сейчас набирают голоса и баллы в предвыборном шоу, устраивая языковую войну, подобными мелочами не интересуются. Им нужен сиюминутный результат, а потом – гори оно огнем!

У меня сложилось впечатление, что люди живут в вакууме. Извечная проблема: никто не учитывает ни силы трения, ни сопротивление среды, ни гравитационные силы, ни силы, возникающие при вращении…

Нет в политике и реальной жизни идеальных условий. Нет и не будет. Есть живые люди, их симпатии, антипатии, глупость, недальновидность, необразованность, обидчивость, неспособность прогнозировать, неумение прислушиваться к чужому мнению.

Те, кто умеют учитывать реальные условия, по определению получают лучший результат. Не на 100% прогнозируемый, но близкий к тому, что ожидался.

Те, кто не умеют, обычно оказываются на полу, среди обломков планов, или летят вниз, в пропасть, причитая, что не то имели в виду.

Чуток повангую. Чудесный и безотказный в своей простоте лозунг про «народ, мову та віру» отлично подходит для избирательной компании. Он не новый, но работает, как револьвер системы «наган». Просто надо учитывать три фактора.

1) Народ Украины этнически неоднороден. В силу исторических обстоятельств украинцы – политическая нация. Не по крови, не по национальности созданная, а по поддержанию определенной идеи, по любви к Родине. Попытки создания национального государства – безумие родом из XIX века.

2) В Украине исторически два родных языка – это не плохо, не хорошо. Это факт. Не учитывать реакции 12–15 млн любящих Украину русскоязычных – это как не учитывать силу трения при входе в атмосферу. Можно, конечно, но сгоришь к чертям еще в верхних слоях. Нет проблем сделать один государственным – после 2014-го это правильный шаг. Но русский не должен объявляться языком врага. Не язык враг, враги – носители враждебной идеологии. Язык легко станет на лидирующую позицию. Открою секрет: лаской и сахарком получается лучше, чем сапогом по заднице.

3) Томос – это здорово. Особенно учитывая особенности РПЦ. Но после Томоса никаких унижений и притеснений прихожан или самой РПЦ быть не должно. Вера – вещь интимная. Неважно, в какой церкви человека крестили. Важно его отношение к стране и окружающим. Напоминаю, что православная вера, которой так озабочена власть, одна, Бог един и перед Ним все равны. Очень важно, чтобы вопросы деления имущества не перевесили христианских ценностей. А, подозреваю, могут перевесить. Увы.

В 2005-м, глядя на то, как грызет друг другу горло компания победителей, я сказал: вернется Янукович. Ему ничего не надо делать. Просто ждать. Идиоты все сделают за него.

Люди, которые отказываются понимать, что «хотеть» и «мочь» – разные вещи, рано или поздно падают лицом в грязь. Гравитация безжалостна.

Те, кто отказываются использовать при планировании отрицательный опыт, проигрывают. Внезапно для себя, ожидаемо для людей умных.

Господа ура-патриоты! Вспомните об этом до выборов.

После выборов будет поздно.

Вы снова увидите на троне соратников Януковича и сильно удивитесь! А удивляться нечему. Это не случайность, а закономерность.

Если долго и целенаправленно разгонять союзников пинками, результат не заставит себя ждать. Но, боюсь, он вам не понравится куда больше, чем русский язык.

Ян Валетов, «Фокус»