«Борьба с антисемитизмом» по лекалам Кремля, как через Facebook раскручивают «фашизм в Украине» – Муждабаев

Итак, препарируем свеженький пропагандистский «товар» на канале Муждабаева в YouTube. Речь о раскручиваемой теме «фашизм в Украине», на примере «борьбы с антисемитизмом».



Как вы знаете, вбросы российской пропаганды в медиа и социальных сетях, – одна из пристально отслеживаемых мною тем. Конкретный свежий пример, который мы сейчас разберем, это некая акция, названная одним типа «борцом с антисемитизмом» почему-то «убей ж…да» (спишем это не его медийную «грамотность»), – рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

Данная акция подается в Facebook как якобы направленная на «борьбу с фашизмом НА Украине». Но реально имеет иной эффект и, как я утверждаю, иную цель – раскручивать фейковую тему «угрожающего евреям роста антисемитизма». При этом используются четко РФ-пропагандистские сравнения Украины с зарождающимся германским рейхом.

Почему я считаю важным такие хитровыкрученные, как бы «внутриукраинские» вбросы разоблачать? Потому что, возможно, даже приличные люди могли на нее купиться, сначала не разобравшись в сути.

Ведь «акцию убей ж…да» раскручивают под идеально благовидным предлогом (разве кто-то считает, что антисемитские надписи на стенах – это хорошо? причем надписи-то – все, как под копирку, что тоже далеко не случайно).

Вишенкой на этом пропагандистском тортике является то, что его пиаром занимаются люди, не живущие в Украине. Так же, как посты и комментарии о «реальной угрозе для евреев в Украине» в 99% случаев пишут не украинские евреи (или люди, называющие себя в Facebook таковыми).

Украинские же – воюют на фронте и помогают фронту в реальной войне против реального рейха, который угрожает всем нам – украинцам, евреям, крымским татарам… И наша задача – не дать себя разделить, ввести в заблуждение, сделать невольными ретрансляторами медийных манипуляций в интересах врага.

Айдер Муждабаев, YouTube