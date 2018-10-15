Россию обвинили в провокациях во время учений НАТО в Арктике

Российские корабли опасно сближались с кораблями НАТО отрабатывавшими задачи учений, а российские самолеты слишком близко пролетали над кораблями, создавая опасные ситуации.

Российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике. Начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри рассказал об этом журналистам, сообщает газета «Telegraph».

Он описал напряженность вблизи Норвегии как холодную войну 3.0, в которой Россия использует демонстрацию военной силы и технологию подрыва западных правительств.

«Мы наблюдаем рост активности российских военных кораблей во время наших учений», – сказал генерал.

«Например, когда отрабатывали упражнения в рамках нашей программы защиты от баллистических ракет, мы видели гораздо больше российских кораблей и они подходили ближе, чем в прошлые десятилетия», – отметил Мак Мутри.

Кроме того, сказал генерал, российские самолеты пролетают очень близко от кораблей НАТО, чтобы обозначить свое присутствие. Поэтому такие действия можно называть «провокацией», добавил он.

«Telegraph»