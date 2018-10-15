Московский патриархат разрывает отношения отношения с Константинопольским

По завершению Синода РПЦ в Минске было оглашено решение о разрыве отношений московского клира с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом. После окончания Синода 15 октября заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, пишет «Интерфакс».

«На сегодняшнем заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом», – заявил он.

По словам Илариона, это было «вынужденное решение», но иного Священный синод РПЦ не мог принять, поскольку «к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата».

С точки зрения РПЦ, они являются «беззаконными и канонически ничтожными», отметил Иларион.

«РПЦ не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остается расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля», – добавил Иларион.

При этом он добавил, что в Московском патриархате рассчитывают, что Константинополь изменит свое решение по Украине.

«Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности», – заявил Иларион.

Ранее сообщалось, что 15 октября синод РПЦ проводит заседание вне пределов России, впервые в своей истории: иерархи РПЦ собрались в Минске, где обсуждают дальнейшие действия после решения Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Постоянными членами Священного Синода РПЦ являются митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

«Интерфакс»