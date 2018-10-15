Украина и Венгрия проведут комплексные консультации для разрешения кризиса отношений двух стран

Главы МИД Украины и Венгрии договорились о проведении комплексных консульских консультаций по ситуации в двусторонних отношениях.

Прежде всего это касается кризиса венгерское-украинских отношений, после ряд скандалов разразившихся в последнее время. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил об этом после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге, сообщается на странице в Facebook представительства Украины в ЕС.

«Нам нужны реальные консультации. Это будут комплексные консульские консультации и мы договорились об их проведении», – сказал министр.

Спілкування Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна зі ЗМІ на полях Міністерського засідання ініціативи #СхіднеПартнерство в Люксембурзі Опубліковано Mission of Ukraine to the EU Понеділок, 15 жовтня 2018 р.

Министр уточнил, что консультации будут проходить сначала на уровне руководителей консульских департаментов и их дата пока согласовывается.

«Это важно для того, чтобы все, что мы видели до сих пор, не повторялось», – подчеркнул Климкин.

«Мы не воюем с Венгрией, так как воюем с Российской Федерацией, которая осуществила вооруженную агрессию. Но нам нужно найти общий язык с Будапештом» – заявил он.

Напомним, накануне глава МИД Павел Климкин пообещал устроить высланного дипломата в представительстве МИД на Закарпатье.

В четверг МИД Украины сообщило послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, что один из консулов Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

В ответ на это решение Будапешт высылает первого секретаря украинского посольства в Венгрии.

Представительства Украины в ЕС