Зрадоботы и их роль в политике Украины

Многие зрадоботы просто не придут на выборы. Но немалая часть их может прийти, чтобы проголосовать за какое-нибудь «новое лицо», которое пообещает «вешать порохоботов».

Если посмотреть на ботов как на срез общества, то можно увидеть, что самая массовая их категория – это зрадоботы. Это те, кто живет в мире негативных новостей и во всем и всюду видит зраду, даже в перемогах. Ведь для зрадоботов любая перемога – это не более чем пиар власти, а значит, обман, а значит, зрада, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Можно назвать три главные темы, ставшие в последние три года питательной средой для размножения зрадоботов и распространения зрады. Первая – «власть сливает патриотов». Эта волна пошла с фронта, когда добровольческим батальонам пришлось вписываться в структуру регулярных подразделений ВСУ и Нацгвардии (кстати, это было требованием партнеров из НАТО), и породила серию панических «вестей с передовой» о том, что якобы «власть собирается сдать Мариуполь врагу». Разумеется, панику нагнетал прежде всего сам враг, но приложилась к этому и партия «УКРОП» Игоря Коломойского. Сейчас эта тема получила второе дыхание – уже в виде «власть сажает патриотов и уничтожает активистов».

Вторая тема – о якобы «вакханалии коррупции в Украине». Ее активно раскручивал Михеил Саакашвили при поддержке блогеров-депутатов Мустафы Найема и Сергея Лещенко. Кстати, Саакашвили и Коломойский были ярыми антагонистами. Да и Найем с Лещенко, став депутатами от БПП, первым делом принялись разоблачать Коломойского, а затем уже переключились на правительство и президента. Какую роль во всем этом сыграли деньги Константина Григоришина, Александра Онищенко, Сергея Курченко – еще долго будет предметом дискуссий, пока не станет наконец предметом судебных разбирательств. Но сама тема коррупции, несомненно, будет и дальше творчески развиваться зрадоботами, у которых на любые отчеты ГПУ о посаженных коррупционерах есть сакраментальное: «А почему Ахметов не сидит?»

Третья тема – о «торговле с оккупантами». На самом деле заказчиком ее был Кремль, которому хотелось получить повод для захвата активов украинских компаний на оккупированных территориях, и такой повод ему обеспечили устроители пресловутой «блокады Донбасса». Но этого Кремлю мало – ему нужно убедить Евросоюз в необходимости «Северного потока-2» и прочих проектов трубопроводов в обход Украины.

А для этого Кремлю нужно пугать ЕС тем, что якобы в любой момент украинская власть под давлением каких-то «активистов» (или сами «активисты») может перекрыть трубу, по которой качается российский газ в Европу. Поскольку деньги у «Газпрома» пока еще есть, то купленные блогеры и впредь будут раскачивать тему «торговли на крови», умалчивая, что в случае введения запрета на любые экспортно-импортные операции с РФ Украину ждут претензии от РФ в рамках ВТО, а главное, украинская труба станет никому не нужна, сама же Украина лишится доходов от транзита российского газа, которые являются сейчас одной из главных статей украинского экспорта услуг и одним из важнейших источников поступления валюты в Украину.

Конечно, есть и множество других тем, где при неизбывном желании найти зраду она обязательно находится. Впитывая любую зраду, словно губка, зрадоботы исполнились недоверием ко всем политикам, кто занимает сейчас или имел раньше крупные посты наверху власти. Если у зрадоботов и бывают кумиры, то зачастую любовь к ним длится недолго, после разочарования идет поиск нового кумира – и так по кругу. Наиболее сильные и длительные надежды вызывал у зрадоботов Саакашвили. Но и эти симпатии давно остыли, не говоря уже о чувствах (которые одно время были весьма горячими) к «героям блокады Донбасса» типа Семена Семенченко и Егора Соболева.

Самое интересное, что в самих себе, в своем собственном кругу зрадоботы тоже не находят лидеров. Казалось бы, чего проще – взять кого-то вроде Сергея Лещенко, Дмитрия Гнапа или Лизы Богуцкой. Кстати, сами они в разное время уже заявляли о желании побороться за кресло президента. Вот только идея поддержать их малопопулярна в среде зрадоботов.

На данный момент наиболее популярна в этой среде идея игнорировать голосование. Однако ближе к выборам многое может измениться. Во-первых, как ни парадоксально, но какая-то часть зрадоботов может уйти к порохоботам. Некоторые зрадоботы признают в частных беседах, что они давно уже в душе не зрадоботы, но зрадоботствуют, дабы не потерять читателей. Аргументация для перехода в лагерь порохоботов – «поддержу Пороха назло кремлевскому Х-лу».

Во-вторых, немалая часть зрадоботов может переметнуться в лагерь юлеботов, аргументируя, что «лучше пусть Юля, лишь бы не Петя». А в-третьих, зрадоботы – это резерв для всевозможных «третьих сил» и «темных лошадок». Только скорее не для любителей обтекаемых формулировок типа Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука, а для тех, кто пообещает исполнить давнюю мечту зрадоботов – «вешать порохоботов». Кстати, подобные угрозы уже звучали из окружения лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого, который надеется стать единым кандидатом в президенты от националистов.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»