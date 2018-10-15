В Ингушетии похитили и избили правозащитника «Amnesty International»

Международная правозащитная организация «Amnesty International» заявляет о похищении и избиении своего сотрудника Олега Козловского в Ингушетии.

Правозащитник Олег Козловский прибыл в столицу Ингушетии Магас 5 октября для мониторинга мирных протестов, начавшихся после подписания 26 сентября между лидерами Ингушетии и Чечни соглашения об определении административной границы между двумя регионами, говорится в понедельник на сайте российского представительства организации.

«Вечером следующего дня неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в своей автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где его раздели, начали избивать и угрожать расстрелять. Экзекуция продлилась два часа», – заявляют в организации.

Я занимаюсь общественной деятельностью 18 с чем-то лет и со мной происходило много разных странных, неприятных и… Опубліковано Oleg Kozlovsky Понеділок, 15 жовтня 2018 р.

«Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Мужчины назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло», – рассказал Козловский.

«Amnesty International» заявляет, что его избивали несколько раз, а также устроили две инсценировки казни – Козловского заставляли лечь лицом на землю, приставляли к затылку пистолет и говорили, что сейчас его убьют.

Похитители также фотографировали Козловского обнажённым, угрожая сделать снимки публичными, если он расскажет о произошедшем.

Поняв, что их информатором исследователь не станет, похитители вывезли Козловского в соседнюю Северную Осетию и отпустили его возле аэропорта. Перед чем его отпустить, один из неизвестных сказал: «Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии».

«Этот насильственный инцидент вызывает шок и тревогу. Но власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками. Мы подали заявление о преступлении в российские компетентные органы», – заявила директор «Amnesty International» по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Сам Козловский на своей странице в Facebook написал, что сейчас вместе с семьей находится за пределами РФ, однако надеется «в ближайшее время вернуться и продолжить работу».

«Amnesty International»