Лукашенко выступил против раскола православной церкви

На встрече нацлидера Беларуси с патриархом Московским, Лукашеко подчеркнул, что раскол православной церкви, которым грозит патриарх Кирилл константинопольскому Варфоломею – негативный шаг.

Нацлидер Белоруссии Александр Лукашенко выступает против раскола православия, назвав его опасным. Лукашенко заявил об этом в понедельник на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает «ТАСС».

«Раскол – это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии», – сказал Лукашенко.

По его словам, «мир изменился не к лучшему, и заложниками становится уже все население нашей планеты».

«Я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте», – сказал президент.

«К сожалению, наша церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков», – добавил Лукашенко.

Заседание синода Русской православной церкви в понедельник пройдет в Минске под председательством патриарха Московского Кирилла, его главная тема – оценка действий Константинопольского патриархата в Украине и «выработка ответных мер РПЦ».

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

В РПЦ на решение Синода отреагировали крайне жестко. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Константинопольским Патриархатом совершено «беспрецедентное антиканоническое действие, которое является попыткой разрушения основ православного канонического устройства». Он также заявил, что 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где дадут «надлежащую оценку» всего, что случилось.

Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.

В Кремле пригрозили «защитить православных в Украине» после получения Томоса.

13 октября президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг процесса предоставления автокефалии украинской церкви.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае гонений против Украинской православной церкви Московского патриархата Россия будет защищать интересы православных, «как защищает интересы русскоязычных».

«ТАСС»