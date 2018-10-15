В ЕС принят новый механизм ввода санкций за химические атаки

ЕС сможет применять санкции к лицам и организациям, привлеченным к разработке и использованию химического оружия в любом месте, независимо от их национальности и местоположения.

Совет ЕС утвердил новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия, говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, это введение нового режима санкций явилось прямым следствием решения Европейского совета от 28 июня этого года.

«Теперь ЕС сможет применять санкции к лицам и организациям, привлеченным к разработке и использованию химического оружия в любом месте, независимо от их национальности и местоположения», – говорится в сообщении.

В Совете ЕС уточнили, что ограничительные меры будут направлены на лиц и субъектов, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку, и тех, кто помогает, поощряет их или ассоциируется с ними.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов физических лиц и замораживание активов для субъектов хозяйствования. Кроме того, лицам и организациям ЕС будет запрещаться предоставлять средства подсанкционным субъектам

Как сообщалось, правовой режим, основанный на предложениях Франции и Великобритании, призван предотвратить повторным использованием химического оружия со стороны России и Сирии.

Лидеры стран Евросоюза в итоговом коммюнике саммита в июне официально пообещали как можно скорее разработать и принять документ о новый режим санкций в ответ на применения и распространения химического оружия.

Много государств ЕС выгнали российских дипломатов из-за отравления в Солсбери. Но оппозиция со стороны «голубей», к которым в частности относятся Греция, Италия и Венгрия, заблокировала любые дальнейшие меры.

Пресс-служба Совета ЕС