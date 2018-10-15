В Беларуси запретили служить в храме священнику за критику патриарха московского

За критику поведения патриарха Кирилла во время его визита в Минск, беларускому священнику запретили служить в храме его прихода.

Священнику Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александру Шрамко запретили служить за критику визита патриарха Кирилла (Гундяева) в Беларусь, написал в Facebook.

В интервью белорусской службе «Радио Свобода» Шрамко подтвердил, что ему был выдан устный запрет, и рассказал, что официальное решение могут озвучить во вторник.

В субботу Шрамко опубликовал у себя на странице пост с критикой Кирилла. По словам священника, патриарх проявил «демонстративное презрение» к минским православным, не пообщавшись с ними у кафедрального собора в Минске.

«Почему не дать им минимальный живой контакт? Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки? Ведь просто же… И выигрыш получишь несоразмерный… Не понимаю. Дожил до пенсии и не понимаю. Как будто специально… для патриарха народа как и нет, зато для охранников он есть – но только лишь источник потенциальной опасности. Может просто … демонстративное презрение?», – написал он.

Нет, я понимаю, конечно, что мыть ноги бомжам это напряг. Но есть же такие простейшие вещи, которые не требуют никакого… Опубліковано Alexander Shramko Субота, 13 жовтня 2018 р.

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

В РПЦ на решение Синода отреагировали крайне жестко. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Константинопольским Патриархатом совершено «беспрецедентное антиканоническое действие, которое является попыткой разрушения основ православного канонического устройства». Он также заявил, что 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где дадут «надлежащую оценку» всего, что случилось.

Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.

В Кремле пригрозили «защитить православных в Украине» после получения Томоса.

«Украинско-Российское обозрение»