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Новости

Россия может помочь Ирану обходить санкции

«Mako.co.il»
15 октября 2018

План по созданию механизма обхода санкции против Ирана обсуждался на саммите в Тегеране при участии России и Турции. Не исключено, что Европа даст молчаливое одобрение этому плану.

Россия поможет Ирану создать механизм, который позволит обходить американские санкции. Издание «Mako.co.il» сообщает об этом ссылаясь на секретный документ МИД Израиля.

По данным издания, Иран будет доставлять свою нефть через Каспийское море на российские нефтеперерабатывающие заводы. Уже после этого нефть будет продаваться на международном рынке как русский.

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Как отмечается, такой план был одобрен на трехстороннем саммите в Тегеране с участием России, Ирана и Турции.

Кроме того, как сообщает издание, свое молчаливое согласие на реализацию этого механизма даст и Европа. Таким образом европейские страны хотят не допустить выхода Ирана из ядерного соглашения.

В МИД Израиля отказались комментировать информацию о секретном документе.

«Mako.co.il»

Tags: ЕС, Иран, Россия, санкции, Турция

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