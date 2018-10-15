Россия устанавливает новый рекорд по оттоку капитала

Опасения людей, имеющих финансы в России, из-за санкций возможных «ответных» мер властей подталкивают их выводить свои средства за границу.

Отток капитала из России в 2018 году побьет рекорд за последние 3 года. Объем вывоза капитала из России составит оценочно 55 млрд долларов, пишет Telegram-канал Незыгарь.

Запасы валюты к сентябрю в банковской системе упали до исторического минимума.

Осенью банковская система смогла покрыть обязательства перед физлицами в валюте на 97 процентов. ЦБ в настоящее время вынужден занимать валюту на Западе, чтобы компенсировать нехватку долларов.

Валютные вкладчики госбанков испытывают опасения из–за возможных санкций в отношении этих кредитных учреждений. Кампания дедолларизации обрела общенациональные масштабы, сделав вполне вероятным дальнейший отток валютных вкладов.

Говорят, что глава ЦБ серьезно озабочена проблемой и пытается ее решить в контакте в западными коллегами.

В то же время тема дедолларизации, как говорят источники, превратилась в источник интриги против Набиуллиной.

Сама глава ЦБ в настоящее время пользуется полным доверием со стороны Президента и рассматривается как возможный сменщик Дмитрия Медведева.

Незыгарь