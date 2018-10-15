Я дал Украине оружие, а Обама – только подушки, – Трамп

Трамп похвалился расширением американской помощи Украине, сравнивая предпринятые при нем шаги по укреплению обороноспособности Украины и ужесточение политики в отношение в России при Обаме.

Президент США Дональд Трамп считает, что он помогает Украине больше, чем предыдущий глава государства Барак Обама и ведет достаточно жесткую политику с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил об этом в своем интервью телеканалу «CBS News».

Ведущая отметила, что Трамп не критикует Путина публично. В ответ Трамп сказал, что у него была «очень сложная и очень хорошая» встреча с Путиным в Хельсинки, и он на ней «проявил жесткость».

Трамп также заявил, что во время его правления США предоставили Украине оружие, в том числе – противотанковое, а администрация 44-го американского президента Барака Обамы отправляла в Украину лишь гуманитарную помощь.

«Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла», – сказал Трамп.

Президент США добавил, что «именно Обама отдал часть Украины», которая сейчас находится под контролем РФ.

Ранее Трамп говорил, что считает аннексию Крыма Россией результатом неправильной политики Обамы.

16 июля в Хельсинки Трамп и Путин поговорили тет-а-тет, а затем провели совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу «хорошим началом».

По окончании переговоров Путин предложил США давить на Киев для выполнения Минских договоренностей и назвал войну с Украиной «внутренним кризисом». Он также заявил, что позиции США и России по Крыму не совпадают, но «для Российской Федерации этот вопрос закрыт».

За стиль общения с Путиным Трамп подвергся резкой критике. Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что на встрече с Путиным президент США выглядел неуверенным и казалось что он вот-вот «попросит у президента РФ автограф».

Сенатор США Джон Маккейн, который ранее призывал Трампа «быть с Путиным пожестче», назвал встречу «трагической ошибкой» и новым падением для США. А экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Трампа в предательстве. «Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина», – заявил тогда Бреннан.

«CBS News»