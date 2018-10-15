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Новости

Я дал Украине оружие, а Обама – только подушки, – Трамп

«CBS News»
15 октября 2018

Трамп похвалился расширением американской помощи Украине, сравнивая предпринятые при нем шаги по укреплению обороноспособности Украины и ужесточение политики в отношение в России при Обаме.

Президент США Дональд Трамп считает, что он помогает Украине больше, чем предыдущий глава государства Барак Обама и ведет достаточно жесткую политику с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил об этом в своем интервью телеканалу «CBS News».

Ведущая отметила, что Трамп не критикует Путина публично. В ответ Трамп сказал, что у него была «очень сложная и очень хорошая» встреча с Путиным в Хельсинки, и он на ней «проявил жесткость».

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Трамп также заявил, что во время его правления США предоставили Украине оружие, в том числе – противотанковое, а администрация 44-го американского президента Барака Обамы отправляла в Украину лишь гуманитарную помощь.

«Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла», – сказал Трамп.

Президент США добавил, что «именно Обама отдал часть Украины», которая сейчас находится под контролем РФ.

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Ранее Трамп говорил, что считает аннексию Крыма Россией результатом неправильной политики Обамы.

16 июля в Хельсинки Трамп и Путин поговорили тет-а-тет, а затем провели совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу «хорошим началом».

По окончании переговоров Путин предложил США давить на Киев для выполнения Минских договоренностей и назвал войну с Украиной «внутренним кризисом». Он также заявил, что позиции США и России по Крыму не совпадают, но «для Российской Федерации этот вопрос закрыт».

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За стиль общения с Путиным Трамп подвергся резкой критике. Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что на встрече с Путиным президент США выглядел неуверенным и казалось что он вот-вот «попросит у президента РФ автограф».

Сенатор США Джон Маккейн, который ранее призывал Трампа «быть с Путиным пожестче», назвал встречу «трагической ошибкой» и новым падением для США. А экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Трампа в предательстве. «Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина», – заявил тогда Бреннан.

«CBS News»

Tags: Владимир Путин, Дональд Трамп, Обама, оборона, помощь, Россия, США, Украина

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