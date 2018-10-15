В оккупированной Керчи школьников принимали в «казаки» и «друзья ФСБ»

В оккупированном Крыму проводится усиленная идеологическая обработка сознания школьников с насаждением «русской» идентичности и тотальной милитаризацией.

Российская Федерация продолжает в Крыму пропаганду призыва в армию-оккупанта, что, согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением, сообщается на сайте «Крымской правозащитной группы».

Правозащитники отмечают, что иногда это реализуется прямыми методами – на площадях городов разворачивают мобильные пункты призыва в российскую армию. Но есть также другой, не менее популярный способ – милитаризация детей. «Крымская правозащитная группа» зафиксировала новые факты такой милитаризации.

13 октября в Керчи школьники приняли присягу военно-патриотического клуба «Юный друг пограничника». Членами клуба стали дети из Керчи, Щелкино и Ленинского района.

14 октября в Керчи состоялось принятие в кадеты казачьего военно – патриотического клуба «Грифон».

19 октября в Симферополе на «Аллее казачьей славы» на территории общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия №10» состоится открытие памятника казакам, которые воевали против Украины на Донбассе и в Крыму.

«Подобные действия российских властей и парамилитарных формирований в Крыму помогают развитию у детей культа войны и толерантности к насилию. Привлечение украинских детей Крыма в парамилитарные и силовые структуры оккупирующей державы приводят к агрессивному отношению к государствам и народам, не поддерживающим идеи «русского мира», – отмечается в сообщении правозащитников.

В оккупированном Джанкое во время празднования дня города оккупанты устроили показательное выступление детей, в ходе которого они бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками, сообщал «Цензор.Нет» со ссылкой на сообществ «Говорит Джанкой» в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом оккупационные «власти» Крыма решили отметить 101-летие города.

Дети на сцене разыграли несколько милитаристских сценок со стилизованным боем и убийствами.

«Более того, детям навязывается исключительно «русская» идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства – Украиной. Используя такие мероприятия, российские власти осуществляют среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права», – подчеркивают правозащитники.

«Крымской правозащитной группы»