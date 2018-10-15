В Украине почти автокефалия, в православии почти раскол

После публикации Официального сообщения Главного секретариата Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, о Томосе заговорили как о деле свершившемся. Так ли это?

Пока Томос у нас не в руках. Несмотря даже на заверения президента Порошенко. Предоставление автокефалии может произойти в конце ноября, когда состоится следующее заседание Синода, пишет на страницах «Фокуса» публицист, журналист Юрий Божич.

Для этого в Украине должен пройти собор архиереев трех православных церквей: УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Цель – создать Единую поместную церковь и выбрать её предстоятеля. Ему-то Вселенский патриарх и вручит Томос – «как физический документ, как грамоту» (слова пресс-секретаря УПЦ Киевского патриархата Евстратия Зори).

Собор и выборы – не проблема?

Патриарх УПЦ КП Филарет заявляет, что собор будет созван в кратчайшие сроки, а процесс объединения «не займет много времени». Возможно, так и будет, но подводные камни на этом пути все-таки существуют. Кто из клириков УПЦ Московского патриархата может поучаствовать в работе собора, пока не ясно. Как и то, какое вообще количество епархий этой церкви готовы принять участие в процессе объединения. «Они, то есть представители УПЦ МП, держат это в тайне, – говорит Филарет. – Может десять, может больше десяти. Это на первых порах, а потом, я думаю, будут присоединяться десятками».

В пресс-службе УПЦ МП заявили, что объединяться ни с кем не собираются. Будут ли правомочны решения собора при отсутствии на нем представителей третьей церкви, неясно. Хотя скорее всего по формальному признаку будет достаточно присутствия на соборе хотя бы нескольких священников от «московитов», чтобы он продемонстрировал свое триединство.

Может ли Москва помешать процессу?

Пытаться наверняка будет. Сегодня представители Московской патриархии называют решение Константинополя «легализацией раскола» и обещают ответ «решительный и жесткий». Какой именно – должно определить заседание Священного Синода РПЦ, намеченное на 15 октября в Минске. Прежде всего, вероятно, будут обосновывать свои «зеркальные» шаги тем, что Варфоломей вступил «в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от Церкви» (речь о Филарете, которого РПЦ предала анафеме, а Константинополь «канонически восстановил в иерархическом чине»). Однако и в Москве есть те, кто ставит под сомнения подобную аргументацию.

Например, дьякон Андрей Кураев указывает на собственные «грехи»: «Синод Константинопольской церкви под председательством патриарха Неофита VII в 1792 году лишил епископа Гавриила Бэнулеску-Бодони его кафедры и анафематствовал. Ну, а мы его сделали Киевским митрополитом и даже (уже при Кирилле, всего два года назад) – святым. И после этого смачного плевка в адрес Фанара вы хотели уважения?».

Едва ли Константинополь под нажимом Москвы пойдет на попятную и передумает давать Томос

Объявление о восстановлении Ставропигии («крестоводружения», символа власти и подчинения) Вселенского Патриарха в Киеве и отмена юридической силы Синодального письма 1686 года, дававшего Москве верховенство над Киевом, свидетельствуют о решимости Варфоломея. Такая позиция хороша для Украины, но она же ведет к тому, что в глобальном масштабе раскола в православии, похоже, уже не избежать. Если в РПЦ сдержат свои обещания и объявят Вселенскому Патриарху анафему, то именно это и произойдет.

Ну хорошо, а имущество?

Это самый взрывоопасный вопрос. Синод Вселенского Патриархата призвал «все вовлеченные стороны избегать присвоения церквей, монастырей и другого имущества, а также любых других актов насилия и возмездия, чтобы мир и любовь Христовы восторжествовали». Благие слова. Однако многое будет зависеть от того, сколь активно приходы УПЦ РП будут (если будут) переходить в лоно создаваемой Единой поместной церкви. Если такой процесс будет массовым, тогда борьба за имущество сведется к минимуму. Если нет, столкновений, по-видимому, избежать не удастся.

Сегодня есть прецеденты, когда вокруг храмов начинаются целые войны. С начала 2014-го в Киевский патриархат перешли или запустили эту процедуру около 120 общин. В трети из них, по словам директора департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, «продолжаются противостояния, когда в храмы не допускаются священники или осуществляются поочередные богослужения». И это на периферии. Как накалится ситуация вокруг, например, Киево-Печерской лавры, когда ее начнут «экспроприировать», можно лишь представлять.

А то, что эти процессы нас ждут, сомневаться вряд ли стоит. Тот же Андрей Юраш объяснил: «Такие объекты национального значения никому в собственность не передаются. Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду УПЦ МП»… В прерогативах государственных органов решать ее дальнейшую судьбу.

То есть, если будет понятно, что во время передачи лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора. Это вопрос в компетенции Кабинета министров». По форме все так и обстоит. Но это едва ли повод для успокоения. Разрыв аренды с одной церковью с последующей передачей святынь другой (пусть и тоже на условиях аренды) будет достаточным поводом к серьезному противостоянию.

Юрий Божич, «Фокус»