Битва Хабаровска с Владивостоком. Где быть столице Дальнего Востока после провала «Единой России»

«Пусть попробует», – так губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал идею временно исполняющего обязанности главы Приморья Олега Кожемяки перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Между тем, Кожемяко считает, что его инициатива поддержана Москвой и имеет высокие шансы на воплощение в жизнь. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе не исключает, что Хабаровск пытаются лишить статуса в отместку за «неправильное» голосование на прошедших губернаторских выборах.

На российском Дальнем Востоке намечается что-то вроде противостояния губернаторов. Причем с одной стороны – действующий избранный руководитель, а с другой – пока еще в ранге ВРИО. Речь идет ни больше ни меньше о столице Дальневосточного федерального округа. Этой почетной функцией сейчас наделен Хабаровск.

Исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко предложил забрать столицу у хабаровчан и передать Владивостоку. Олег Николаевич обосновал свою позицию: город этот имеет большую важность для Федерации – здесь сходятся финансовые потоки, проводится ежегодный экономический форум с участием президента России и других мировых лидеров.

Кожемяко сослался на администрацию Кремля, мол, там поддерживают. Дело, можно сказать, решенное. Понять господина Кожемяко не сложно – он проводит предвыборную кампанию, а статус столицы привлечет во Владивосток и бизнес, и инвестиции, и внимание Москвы. То есть он зарабатывает для себя благосклонность избирателя, равно как и Кремль заинтересован всячески поддержать своего ставленника и категорически против того, чтобы отдать важный регион коммунистам.

Только вот проблема. Опять как-то упустили. За что так с хабаровчанами? Почему их решили обидеть? К ним президент намного реже приезжает, тогда как Владивосток вниманием итак не обижен. И вот здесь на поверхность всплывает очень интересная деталь: совсем недавно на выборах губернатора Хабаровского края победил оппозиционный кандидат Сергей Фургал. Пусть и системный, но все-таки оппозиционер. Он обошел единоросса Вячеслава Шпорта.

И вот в связи с этим приходит в голову нехорошая мысль, что, мол, это ему что-то вроде мести: раз ты оппозиционер, значит не положен тебе еще и столичный статус.

Да и избирателю тоже поделом – нечего голосовать за того, кого не надо. Это не значит, что дело обстоит именно так на самом деле. Просто где-то далеко в глубине души возникают вот такие подозрения. Но все-таки есть повод сказать «собирайся столица ДВФО во Владивосток».

Хочется прогнать от себя эту мысль, но не получается. Здесь, кстати, возникает попутно еще два вопроса. Первый – а вдруг Кожемяко возьмет да и проиграет, и все его труды достанутся коммунисту Ищенко. И второе – избранный губернатор Фургал успел возмутиться: «не отдадим столицу». Правильно сделал. Ничто так не сближает, как внешняя угроза, пусть даже такая ничтожная. Так он еще больше утвердится в Хабаровске.

Наконец, неужели нет других возможностей улучшить жизнь людей, кроме как двигать туда-сюда чиновников и резиденцию полпреда? Видимо, этот вопрос из разряда вечных. На него нет ответа.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»