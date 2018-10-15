На Донбассе обнаружено новейшее российское радиоэлектронное оружие

Системы радиоэлектронной разведки, подавления и связи только недавно принятые на вооружение российской армией были обнаружены на оккупированной части Донбасса.

На Донбассе обнаружены новые доказательства присутствия там современной, недавно разработанной российской военной техники. В ходе расследования лаборатории цифровой судебной экспертизы DFRLab удалось получить доказательства использования новейших российских систем радиоэлектронного оружия используемого на Донбассе.

Исследователи обнаружили две фотографии, на которых виден недавно созданный модуль спутниковой связи на не контролируемой правительством Украины территории Донбасса.

9 июня 2018 года пользователь «ВКонтакте» «Артем Донецк» разместил альбом с несколькими фотографиями разного времени, на которых изображена его деятельность в качестве боевика контролируемых Россией вооруженных формирований в Донецкой области.

На двух фотографиях боевик позирует рядом с другим наемником на фоне зеленой спутниковой антенны. Эта радиолокационная тарелка внешне выглядит также как и спутниковая антенна российской системы связи Аурига-1,2В, которая стоит на вооружении армии РФ с 2014 года.

В DFRLab сравнили изображение спутниковой антенны на фото с изображениями задней стороны системы Аурига-1,2В на фрегате класса Адмирал Григорович «Адмирал Эссен» Черноморского флота России.

Эта система никогда не экспортировалась в Украину и не использовалась ее вооруженными силами. Другими словами, она могла появиться на востоке Украины только из России.

В 2016 году эта система была обнаружена на службе у российских военных в Сирии.

Одна из первых демонстраций Аурига-1,2В состоялась в 2015 на выставке Министерства обороны России «День инноваций» в дальневосточном портовом городе Владивостоке. Система демонстрировалась с табличкой, на которой перечислены ее спецификации и указан 2014 год в качестве даты выпуска.

Объединив изображения зданий и других ориентиров на заднем плане фотографий, исследователи определили, что на них изображено П-образное здание , используемое 11-тым мотострелковым полком боевиков «Восток», которое находится в Макеевке.

Очевидно, что Аурига-1,2В используется для поддержки военных операций подконтрольных России боевиков на Донбассе. Хотя система в основном предназначена для видеосвязи, возможно, что она использовалась как более безопасный способ связи с частями на передовой.

В равной степени возможно, что система Аурига-1,2В используется для связи с российскими военными.

Ранее DFRLab сообщала, что на востоке Украины была обнаружена новейшая система радиоэлектронной борьбы РБ109-А «Былина», поступившая на вооружение Вооруженных сил России в этом году, а также несколько других современных систем.

На востоке Украины обнаружена новейшая система радиоэлектронной борьбы, поступившая на вооружение Вооруженных сил России в этом году, а также несколько других современных систем, говорится в исследовании DFRLab, опубликованном на сайте «The Bellingcat».

Недавно мониторинговая группа ОБСЕ опубликовала важное наблюдение, связанное с российскими системами радиоэлектронной борьбы на Донбассе: кадры четырех современных российских комплексов РЭБ, в том числе новейшего РБ109-А «Былина», который был впервые применен в ходе учений «Запад-2017» и поступил на вооружение Вооруженных сил (ВС) России только в этом году.

Хотя СММ ОБСЕ в Украине опубликовала результаты наблюдений только 11 августа, их беспилотник малой дальности наблюдал четыре российских системы РЭБ еще 28 июля. Неизвестно, почему ОБСЕ не публиковали результаты наблюдений в течение двух недель.

«28 июля в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 4 различные системы радиоэлектронной борьбы («Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина» и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Репеллент-1») возле н. п. Чернухино (64 км к юго-западу от Луганска)», – сказано в сообщении.

Из четырех российских систем РЭБ, которые заметил беспилотник ОБСЕ 28 июля, только одна («Леер-3») ранее наблюдалась в Украине, а другие три («Красуха-2», «Былина» и «Репеллент-1») ранее на востоке Украины официально не наблюдались.

Система «Репеллент-1» была разработана в 2016 году. Эта система способна выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 километров. В основном она предназначена для отражения массовых атак беспилотников.

«Российское решение разместить в Украине эту суперсовременную систему радиоэлектронной борьбы явно предназначено для вывода из строя как нейтральных наблюдательных беспилотников СММ ОБСЕ, так и разведывательных и вооруженных беспилотников украинских сил», – отмечается в статье.

«Красуха-2» сравнительно старше «Репеллента-1» и «Былины». Она состоит на вооружении ВС России с 2014 года. Эта система может глушить различные цели, в том числе беспилотники, ракеты и самолетные радары, на расстоянии в сотни километров.

«Былина» – самая современная система РЭБ, замеченная ОБСЕ. Ее представили публике только в прошлом году и до сих пор наблюдали только на учениях «Запад-2017». Сообщается, что эта система использует (или будет использовать после окончания разработки) «возможности искусственного интеллекта на основе машинного обучения» для расстановки приоритетов и подавления электронных сигналов.

Фотография выше – одно из немногих известных изображений «Былины», поскольку система не была сфотографирована или снята на видео во время учений «Запад-2017». Это фото было взято из отчета 2017 года о средствах радиоэлектронной борьбы в Вооруженных силах России.

Еще одна система, недавно замеченная ОБСЕ, ранее уже наблюдалась на Донбассе. Это «Леер-3» – высокотехнологичная российская система, способная вносить хаос в работу телекоммуникационных систем.

Эта система была сфотографирована в Донецке еще в 2016 году, о чем сообщали представители Украины в ОБСЕ. БЛА «Орлан-10», которыми оснащен комплекс «Леер-3», неоднократно сбивали в небе над Донбассом. Эти беспилотники производятся в Санкт-Петербурге и не применяются нигде в Вооруженных силах Украины.

Эта находка подчеркивает усиление попыток России предотвратить мониторинг конфликта в Украине с беспилотников. Также это еще одно доказательство продолжающегося участия российских военных в конфликте на территории западного соседа и попыток скрыть это участие.

За последние четыре года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине наблюдала и фотографировала различные российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне конфликта. Известно, что эти системы применялись против беспилотников СММ, что ограничивало возможности мониторинговой группы по наблюдению за нарушениями Минских соглашений.

СММ ОБСЕ в Украине неоднократно сообщала о попытках заглушить их беспилотники, наблюдавшие нарушения Минских соглашений на неподконтрольной украинским властям территории.

DFRLab