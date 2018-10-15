Эффективность внешней политики России нужно оценивать по режиму санкций, – Кудрин

В тоже время в МИД России заявляют, что нет необходимости беспокоиться о том, как Россия выглядит в глазах Запада.

Внешняя политика России должна быть нацелена на улучшение отношений с западными государствами, так как при ужесточении санкционного режима цели развития национальной экономики выполнить невозможно, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин .

«Мы должны четко осознать – если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию», – сказал Кудрин, выступая на заседании правления РСПП в среду.

«Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами, и, как минимум, сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию. Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю», – заявил председатель Счетной палаты.

По его словам, у России нет таких глобальных проблем и рисков военно-политического значения, которые требовали бы наращивания напряженности с другими странами.

«Эта составляющая является сегодня, наверное, ключевой для выполнения этих целей, которые поставил президент», – заключил он.

С точкой зрения главы Счетной палаты могут не согласиться дипломаты. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в сегодняшнем интервью газете «Financial Times» заявил, что Россия рассматривает Запад как противника и не видит необходимости заботиться о том, как она выглядит в его глазах.

«Мы не считаем, что Запад, в его широком понимании, является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития», – заявил Рябков в интервью.

«И тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников?» – отметил замминистра.

Говоря о российско-американских отношениях, Рябков заявил, что «мы находимся в ситуации, которая гораздо, гораздо хуже самых «горячих», а скорее даже самых «холодных» моментов прошлого».

Вместе с тем, по словам замминистра, любые надежды на просвет в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи лидеров РФ и США в Хельсинки быстро испарились, пишет газета.

«Даже самые первичные, рудиментарные признаки перспективы налаживания непрерывного диалога были незамедлительно торпедированы теми, кто не верит в какое-либо будущее российско-американских отношений», – сказал Рябков.

Алексей Кудрин, «Интерфакс»