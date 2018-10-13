Тяжелое прозрение. Борьба за свободу в России невозможна в принципе

За последнюю декаду удалость прочесть несколько статей упоротых врагов Украины, которые вылили на нас тонны грязи и, безусловно, выльют еще, пока проект Московия не будет окончательно списан и сдан в архив.

Судя по творчеству этих персонажей, они потом напишут о том, как они в душе были против Путина и даже – боролись с ним средствами, которые были им доступны. Собственно говоря, некто Александр Невзоров бесплатно выложил все лекала, которыми его коллеги могут воспользоваться, и безусловно – воспользуются, для изготовления обуви, которую можно легко переобувать в прыжке, пишет на портала «Линия обороны‎» Anti-Colorados.

Невзоров стал первопроходцем, потому что имеет неплохое чутье, и теперь престарелый имперец уже стал чуть ли не записным оппозиционером. Он интересен именно технологией переобувания, и нам надо иметь в виду, что очень скоро начнется массовая перекраска публики, которая будет приносить клятвы в вечной дружбе. Но надо помнить, что бывших имперцев, как и «бывших русских», не бывает. Это – неизлечимый диагноз, а мимикрия – одна из составляющих этого недуга.

Тем не менее, именно кандидаты в переобувальщики первой очереди уже выдали ряд статей об Украине и о последних событиях, в частности. Они в один голос говорят о том, что Украина выстояла, ее не удалось разрушить, и теперь любой нажим приводит лишь к уплотнению рядов и обретению новой степени жесткости. Они потихоньку приходят к выводу о том, что Крым, а особенно – Донбасс, оказались фатальной ошибкой Кремля.

Вместо того, чтобы продавить Украину и развалить ее на части, приложенная сила возымела обратный эффект. Были сметены те наслоения, которые накопились за 300 лет, и критическое количество активной части Украины обрело совершенно другой взгляд на историю, современность и главное – перспективы своей страны. Теперь те вещи, которые у россиян вызывают щенячий восторг, здесь воспринимаются с отвращением и презрением. Все, чем они гордятся, все символы империи или совка, тут стали восприниматься как некие клейма рабства, и уже не просто не работают в качестве скрепы, но напротив – вызывают решительное противодействие.

Эти выводы делают сами россияне, и вдруг выходят на уровень комментариев, которые выглядят и вовсе необычно. Они пришли к заключению, что прямо у них на глазах происходит процесс окончательного формирования нации, в самом прямом смысле этого слова. Кто-то связывает это с автокефалией, кто-то с новым языковым законом, но так или иначе, все эти рассуждения заканчиваются констатацией того факта, что они уже наблюдают эту самую нацию в том месте, где никак не ожидали ее увидеть.

Хуже того, сравнивая то, то происходит у нас и то, что окружают их, они понимают, что Московия никогда не имела, не имеет сейчас и не сможет уже никогда сформировать собственную нацию. А все дело в том, что правители любого цвета и вкуса, которые случались на Московии, всегда работали над тем, чтобы население страны превратить в антипод нации – быдло и это им вполне удалось.

Многовековая обратная селекция таки вывела гомункула, который уже не в состоянии сбросить путы раба просто потому, что они уже стали внутренним содержанием, и если их выкинуть, то больше просто ничего не останется. А такое состояние, именно для раба – хуже всего.

Раб мечтает о добром хозяине, но всегда имеет хозяина злобного, подлого и алчного. Раб не понимает, что хозяин иным быть не может, поскольку отсутствие указанных качеств выключит в нем режим хозяина и случится самое ужасное – раб окажется без хозяина с плеткой. И если бывший хозяин перестанет быть таковым, раб ему этого не простит и уничтожит люто и беспощадно. Причем, лютовать будет до тех пор, пока среди лютующих не найдется кто-то запредельно лютый, и вот в нем-то рабы узнают своего нового хозяина. Но нет хуже хозяина, чем вчерашний раб.

В общем то, что цементирует нацию, а именно – борьба за свободу, на Московии невозможна в принципе, потому что там за нее никто бороться не станет. Борьба может быть со старым хозяином за нового хозяина, или между несколькими группами, поддерживающих разных хозяев, и она закончится победой одной группы рабов над другими. В результате, никакой свободы не будет, будет лишь градация рабов по сортам с тотальной внутренней ненавистью.

В Москве решили, что мы тоже включились в эту борьбу, и они впали в шок, когда поняли, что украинцы разорвали этот мертвый круг, а вернее – петлю, и двинулись к свободе. В большей своей массе они этого еще не осознали, но самые чуткие из них поняли, что на самом деле произошло.

Скрежеща зубами, они описывают радость или даже ликование, которое прокатилось по Украине от известия о возобновлении автокефалии.

В самом деле, большая часть украинцев отнеслись к этому известию не как к церковному событию, а как к некому акту освобождения от московского рабства.

Оказалось, что Киевский патриархат получил такую мощную поддержку потому, что он – часть нашей свободы от рабского ярма, с которым теперь всегда будет ассоциироваться Москва. Именно это единство в поддержке и показывает факт, который с ужасом обнаружили в Московии. Украина не просто ушла, она стала самой собой и это ей нравится. Ей нравится быть свободной и она будет свободной, а лепрозорий остается в своем рабском мраке и у него нет ни малейшего шанса из него вынырнуть.

Именно это вызывает у пациентов, которых мы упомянули в начале, лютую зависть и понимание своего места в этом мире.

Anti-Colorados, «Линия обороны‎»