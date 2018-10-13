Россия потерял под Лисичанском два беспилотника за сутки

За последние два дня оккупационные силы на Донбассе потеряли уже два беспилотных летательных аппаратов в районе Лисичанска. Оба были сбиты украинскими военными.

В районе Лисичанска экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил очередной российский БПЛА «Орлан-10». Пресс-центр Операции объединенных сил опубликовал сообщение об этом в субботу 13 октября.

«В 8:09 радиотехническими средствами обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированная как беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Цель маневрировала, выполняя очевидно разведывательный полет по маршруту Лисичанск – Северодонецк», – говорится в сообщении.

Отмечается, что командующим Объединенных сил Сергеем Наев было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24.

«Меткой очередью в 9.58 «Орлан-10» российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10.10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы», – сообщили в пресс-центре ООС.

Там отметили, что, «потеряв два беспилотных летательных аппарата над Лисичанском вчера, противник не оставляет попыток выполнить поставленную перед ним оккупационным командованием задачу и снова отправляет многоцелевые беспилотные авиационные комплексы по тому же маршруту».

Накануне, в пятницу утром в районе Лисичанска были обнаружены 2 вражеских беспилотника, один из которых удалось ликвидировать.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Север».

«Утром, 12 октября, дежрными средствами противовоздушной обороны ОТУ «Север» были обнаружены 2 беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода», – рассказали в пресс-службе.

Увага! Сьогодні вранці, 12 жовтня, черговими засобами протиповітряної оборони ОТУ "Північ" були виявлені 2 безпілотні… Опубліковано Оперативне командування "Північ" П'ятниця, 12 жовтня 2018 р.

Там добавили, что оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей.

Командование решило использовать средства противовоздушной обороны.

«В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию. Поражение воздушной цели произошло на высоте 2 тысяч метров», – рассказали детали в ОТУ «Север».

По данным военных, при применении ПВО никто из гражданских не пострадал.

«Этот случай еще раз подтверждает цинизм и наглость врага. Ведь именно в эти дни в Лисичанске и Северодонецке проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины», – добавили в пресс-службе.

Пресс-центр Операции объединенных сил