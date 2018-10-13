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Новости

Россия потерял под Лисичанском два беспилотника за сутки

Пресс-центр Операции объединенных сил
13 октября 2018

За последние два дня оккупационные силы на Донбассе потеряли уже два беспилотных летательных аппаратов в районе Лисичанска. Оба были сбиты украинскими военными.

В районе Лисичанска экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил очередной российский БПЛА «Орлан-10». Пресс-центр Операции объединенных сил опубликовал сообщение об этом в субботу 13 октября.

«В 8:09 радиотехническими средствами обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированная как беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Цель маневрировала, выполняя очевидно разведывательный полет по маршруту Лисичанск – Северодонецк», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что командующим Объединенных сил Сергеем Наев было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24.

«Меткой очередью в 9.58 «Орлан-10» российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10.10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы», – сообщили в пресс-центре ООС.

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Там отметили, что, «потеряв два беспилотных летательных аппарата над Лисичанском вчера, противник не оставляет попыток выполнить поставленную перед ним оккупационным командованием задачу и снова отправляет многоцелевые беспилотные авиационные комплексы по тому же маршруту».

Накануне, в пятницу утром в районе Лисичанска были обнаружены 2 вражеских беспилотника, один из которых удалось ликвидировать.

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Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Север».

«Утром, 12 октября, дежрными средствами противовоздушной обороны ОТУ «Север» были обнаружены 2 беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода», – рассказали в пресс-службе.

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Там добавили, что оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей.

Командование решило использовать средства противовоздушной обороны.

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«В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию. Поражение воздушной цели произошло на высоте 2 тысяч метров», – рассказали детали в ОТУ «Север».

По данным военных, при применении ПВО никто из гражданских не пострадал.

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«Этот случай еще раз подтверждает цинизм и наглость врага. Ведь именно в эти дни в Лисичанске и Северодонецке проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины», – добавили в пресс-службе.

Пресс-центр Операции объединенных сил

Tags: война, донбасс, Россия, Украина

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