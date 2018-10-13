Московский патриархат пригрозила разрывом с Константинополем из-за решения по Украине

У патриарха Кирилла считают, что именно Константинопольский патриархат инициирует раскол в православном мире, «нарушая все канонические правила».

Решения стамбульского Синода по Украине могут привести к разрыву отношений между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом. Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, пишет «Интерфакс».

Митрополит обвинил Константинопольский патриарх в «легитимизации раскола». Он отметил, что для РПЦ после этого оказалось невозможным находиться в единстве с ним. Теперь в РПЦ «вынуждены принимать какие-то меры», добавил Иларион.

«Мы, конечно, их будем обсуждать на Синоде, я не хотел бы предрешать решения Синода, но мы уже приостановили молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха. И я думаю, что решения нашего Синода будут такими, какие требуются церковными канонами», – сказал он.

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

В РПЦ на решение Синода отреагировали крайне жестко. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Константинопольским Патриархатом совершено «беспрецедентное антиканоническое действие, которое является попыткой разрушения основ православного канонического устройства». Он также заявил, что 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где дадут «надлежащую оценку» всего, что случилось.

Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.

В Кремле пригрозили «защитить православных в Украине» после получения Томоса.

«Интерфакс»