Оккупационные власти Крыма обвиняют во лжи о новом загрязнение воздуха жителей Армянска

Всего две недели прошло с отмены режима чрезвычайной ситуации в крымском Армянске, а его жители снова сообщают о выбросах с кислотонакопителя завода «Титан».

Жители Армянска на аннексированном Россией украинском полуострове Крым вновь жалуются на загрязнение воздуха в районе завода «Крымский Титан». Российское издание «Новая Газета» опубликовало обращения жителей Армянска с жлобами на новое загрязнение воздуха, а телеканал «Дождь» подготовил сюжет по жалобам жителей.

«Последний выброс был 10 октября», – рассказала обратившаяся в редакцию газеты жительница Армянска Екатерина Пивовар.

«У моих детей начались те же симптомы, которые были перед эвакуацией из города: опухли глаза, кожа покрылась пятнами, появился жуткий кашель. У меня тоже глаза опухли. У знакомых – то же самое. Когда выходишь на улицу – 10–15 минут, и все начинается», — добавила она.

По ее словам, в больнице ей посоветовали уезжать из города. Причем больница опять переполнена.

На ухудшение самочувствия в четверг начали жаловаться и жители соседних с Армянском сел, а также расположенного в 20 километрах от города Красноперекопска.

По словам жителей, едкий запах вызывает у них раздражение в горле и в глазах, а также аллергию.

При этом, как сообщает газета, после публикации сообщения о ситуации в Армянске со ссылкой на Екатерину Пивовар к женщине пришли сотрудники полиции.

Позже, российский государственный телеканал, вещающий в оккупированном Крыму, «Крым 24» выдал сюжет, в котором Пивовар называли «ударным форвардом фейковых новостей» и «пособником Украины».

С обвинениями выступил глава оккупационной администрации Армянска Василий Телиженко.

«В социальных сетях есть небольшая категория людей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, связанную с экологической обстановкой в городе. У нас на сегодняшний день продолжается мониторинг экологов. С 18 сентября (день отмены режима ЧС) ситуация в городе стабильна», — заявил он.

Как сообщалось, накануне украинские пограничники сообщили об облаке дыма или испарения неизвестного происхождения над заводом «Крымский титан» в оккупированном Армянске, однако их приборы ядовитых веществ в воздухе не фиксировали.

12 октября Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету министров разобраться с загрязнением окружающей среды на севере аннексированного Россией Крыма.

В конце августа в крымском Армянске произошел выброс неизвестного вещества, из-за чего образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ «Чаплинка» зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области, жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода «Титан» в Армянске. Так называемый «глава республики» Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста. Оккупанты объяснили, что в городе превышена норма концентрация сернистого ангидрида.

В Госпогранслужбе заявили, что после химического выброса на заводе в Армянске за медицинской помощью обратился 61 украинский пограничник.

9 сентября сообщалось, что 45 человек выехали из Крыма на Херсонщину за медпомощью.

Украинское следствие выдвинуло три версии загрязнения воздуха в Херсонской области и оккупированном Крыму. В частности, «умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым».

После загрязнений оккупационная власть Крыма пригрозила «национализации» завода «Крымский титан», который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

«Новая Газета»