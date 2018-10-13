«Черные Лебеди» с Северного Кавказа. Этно-демографические мины готовы взорваться

Реализация кровопролитных этнических и даже религиозных конфликтов в России, особенно на Кавказе – имеет все необходимые предпосылки, осталось дождаться когда все взорвется.

События в Ингушетии в очередной раз подтверждают наличие огромной этно-демографической мины, заложенной под фундамент ассиметричной Российской Федерации. Кремлю сейчас в первую очередь угрожает дестабилизация со стороны мусульманских национальных республик с их огромным процентом молодого и безработного населения, готового к радикальным действиям под знаменами радикального ислама и трайбализма, пишет редакция Telegram-канала «Политота».

Для кровопролитного конфликта есть все предпосылки: вопиющая коррупция и неэффективное управление, высокий уровень преступности, межэтническая напряженность, исламизация, возрастающая культурная пропасть между населением национальных республик и гражданами остальной России. Отлаженная инфраструктура клановой и религиозной низовой солидарности в республиках СКФО только подольет масла в огонь, прямое силовое вмешательство федерального центра в конфликт Чечни и Ингушетии угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта.

Тут у Кремля в запасе нет хороших ходов – аппетиты Рамзана Кадырова растут. Лидеры Чечни полным ходом готовится к вероятной независимости республики в результате ожидаемого транзита власти на выгодных для себя условиях, отсюда участившиеся требования передать месторождения углеводородов и сопредельные земли с соответствующим юридическим оформлением. У Администрации президента нет иного выбора, как уступить Кадырову, обладающему второй по боеспособности личной армией в регионе.

Все это делается ради пресловутой «стабильности» и внешней политической лояльности Рамзана, позволяющей де-юре как-то подмораживать «главное завоевание» первых сроков Путина: сохранение «территориальной целостности» и «завершение активной фазы боевых действий на Северном Кавказе». Однако планы Кремля и Кадырова, даже не смотря на наличие абсолютно управляемого назначенца Евкурова, не учитывают мнение населения Ингушетии и межнациональный контекст, следовательно не оставляя шанса на тихую и мирную передачу территорий Чечне.

Дезинтеграцию и обрушение существующей институциональной структуры власти «снизу» способны начать только этнические регионы СКФО, но никак не русские регионы Центральной России с их зависимой политической культурой, сравнительно низким уровнем гражданской солидарности, а также незначительным процентом молодых людей, способных выйти на улицу для отстаивания своих прав и свобод.

Давно уже анонсированная «Арабская весна» приходит в РФ, но только не со стороны Болотной площади, а с улиц и проспектов Магаса. Сейчас, скорее всего, властям удастся подавить эти выступления, но долгосрочный тренд, подкрепленный демографическими и этно-религиозными тенденциями, останется неизменным. Кавказ – острие иглы российской автократии.

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