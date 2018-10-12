СБУ: Выявлены факты финансирования терроризма одиозным судьей Емельяновым

СБУ выявила, как судья действуя через подставных лиц скупал бизнес-объекты и недвижимость в ОРДЛО. Подконтрольные судье фирмы платили дань оккупантам.

Служба безопасности заявляет, что разоблачила на финансировании террористических организации в ОРДЛО экс-заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда, сообщается на сайте ведомства.

Находясь на должности, он якобы за взятку влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений.

«Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины», – говорят в СБУ.

Служба безопасности утверждает, что задокументировала, как подконтрольные судье фирмы регулярные платили «налоги» боевикам.

Кроме того, в одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, якобы было размещено подразделение фейкового центробанка «ДНР».

Во время обысков правоохранители изъяли «документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансирования террористов».

Также СБУ изъяла более 200 тысяч долларов, больше 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен.

Идет досудебное расследование по статье «финансирование терроризма». Сейчас в Службе безопасности не уточняют, объявили ли судье подозрение.

По данным источников «Украинской Правды» в ведомстве, речь идет про скандального судью Артура Емельянова.

4 июня 2018 года Высший совет правосудия временно отстранил Артура Емельянова от правосудия.

Его подозревают в коррупции и давления на судей.

Кроме того, Емельянов вместе с женой фигурирует в деле о «легализации доходов, полученных преступным путем».

В октябре «Схемы» сообщали, что бывшая жена судьи Высшего хозсуда Емельянова Светлана владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира: виллой в Анталии, апартаментами в Дубае, двумя отелями в Вене, а также фирмой, которая управляет тремя отелями во Франкфурте-на-Майне (Германия).

В марте 2018 года народный депутат Андрей Денисенко обратился в СБУ с запросом относительно Емельянова, его бывшего руководителя Виктора Татькова и других лиц.

Нардеп утверждал, что 15 подконтрольных Емельянову и Татькову фирм, зарегистрированных в оккупированном Донецке, продолжают осуществлять свою хозяйственную деятельность и платить боевикам «налоги».

СБУ