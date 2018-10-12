В Киевской Патриархате назвали предполагаемое место проведения объединительного собора

Пока не известно точное число участников собор со стороны клира московского патриархат. Предполагаемое участие этих священнослужителей – их добровольное решение.

Киевский Патриархат надеется, что в ближайшее время удастся провести Всеукраинский объединительный собор и избрать председателя Единой Поместной Украинской Церкви. Представитель Киевской Патриархии Евстратий Зоря рассказал об этом в эфире «5 Канала».

«Наиболее логичным местом, где может произойти Объединительный собор, это собор святой Софии в Киеве как главная историческая предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда – это будет зависеть от нас», – заявил он.

«Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию Священного Синода и Константинопольского Патриархата, которое будет проходить во второй половине ноября, мы могли прийти с хорошими плодами нашей домашней работы», – пояснил Зоря.

По его словам, все те иерархи УПЦ Московского Патриархата, которые подписали обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею, должны принять участие в Соборе.

В то же время, пресс-секретарь УПЦ КП добавил, что это решение добровольное, поэтому точное количество иерархов станет известно лишь во время самого Собора.

Ранее в УПЦ КП рассказали, какая судьба ждет РПЦ после объединения церквей. Российская православная церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими Церквами и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами Украины и международным правом, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Отмечается, что Киевский Патриархат с благодарностью Вселенскому Патриарху Варфоломею и Константинопольской Матери-Церкви принял решение Священного Синода, которые «устраняют ряд канонических аномалий» и открывают путь к образованию в Украине единой поместной автокефальной Украинской православной церкви.

В УПЦ КП отметили, что Киевский Патриархат не имеет подчинения Церкви России.

В Киевском Патриархате призвали епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия и воздержаться от захвата соборов и имущества, а также от мести.

Там добавили, что процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, а каждый член церкви, как и каждая община мирян или монахов будет иметь право свободно выбрать центр своего церковного подчинения — принадлежать к Украинской или к Российской Церкви.

«Те иерархи, духовенство и миряне, которые захотят, несмотря на все обстоятельства, в дальнейшем подчиняться Московскому Патриархату, имеют право на это», — сказано в заявлении.

«Российская Православная Церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церквями и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом», — добавили в КП.

В четверг, 11 октября, Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

«5 Канала»