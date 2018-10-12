Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочной защите на морях и границе Украины

Россия создает военную группировку вблизи границ Украины, а спецслужбы страны-агрессора активизировали свою деятельность внутри страны.

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2018 «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Президентский указ №320 от 12 октября был опубликован пресс-службой главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за его выполнением положили на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

В частности, на заседании СНБО говорилось, что Россия злоупотребляет положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе.

Отмечалось, что действия РФ направлены на ограничение рыбного промысла Украины.

Представители РФ развернули незаконную хозяйственную деятельность и добычу полезных ископаемых на оккупированных территориях, в том числе на шельфах Черного и Азовского морей и браконьерский вылов морепродуктов в украинской экономической зоне.

Также Россия создает военную группировку вблизи украинских границ и активизировала деятельность своих спецслужб против Украины.

По итогам заседания, СНБО поручил Кабинету министров подготовить претензии Украины к Российской Федерации.

Разработать механизм взаимодействия между госорганами и субъектами хозяйствования, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность в морских водах Украины и открытом море.

Также совет принял четыре тайных неотложных решения, которые должен выполнить Кабмин.

Кроме того СНБО выделила месяц, чтобы принять решение о внесении в Верховную Раду проектов законов о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины.

Также должны внести изменения в законы по защите госграницы, в частности относительно способов привлечения подразделений Вооруженных Сил к усилению охраны.

СНБО выделило месяц для того, чтобы проанализировать последствия действий РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Министерству иностранных дел СНБО дала три тайных поручения.

Кроме того МИД должен обнародовать, сообщив секретариат Организации Объединенных Наций и Россию, определенную линию государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском море, Керченском проливе и Черном море.

Министерство инфраструктуры имеет месяц, чтобы подготовить планы мероприятий о развитии морских портов Украины в Азовском море и планы реагирования на проблемы лоцманского обслуживания судов при проходе через Керченский пролив в/из морских портов Украины в Азовском море.

Министерство экологии совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий должно мониторить состояние окружающей среды на оккупированных территориях в Черном и Азовском морях.

Турчинов имеет месяц, чтобы представить на утверждение президенту проект положения о рабочей ситуативной группе по защите национальных интересов в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Еще 5 поручений по итогам СНБО были тайными.

Пресс-служба Президента Украины