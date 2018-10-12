Графиня Поклонская. Об аристократии российского упадка

Недавно в Украине отмечался День психического здоровья, в России не совсем адекватной Поклонской собрались даровать графский титул.

И так уж совпало, что именно в этот день председателю «Совета министров Романовской империи», князю Антону Бакову приспичило выступить с предложением присвоить депутату Государственной думы и бывшему «прокурору Крыма» Наталье Поклонской титул графини, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы». Правда, символично?

Стоит отметить, что с соответствующей инициативой Баков уже обратился к государю всея чего только можно Николаю III. Предполагалось, что Николаю Следующему будет приятно удостоить Поклонскую титула графини «за героическую гражданскую позицию, которую она отстаивала во время проведения голосования против повышения пенсионного возраста россиян».

В качестве аргумента Баков сообщал, что именно из-за этой гражданской позиции Поклонской в Госдуме упразднили комиссию, которую она возглавляла. «Думаю, что в истории с повышением пенсионного возраста один депутат от «Единой России» повел себя порядочно, и был за это наказан», – написал Баков в письме к «государю».

В этой истории очень много символизма. Николай Кириллович Романов стал «императором Николаем III», после того как в 2014 г. о его коронации как главы суверенного государства Российского на императорский престол объявила Монархическая партия РФ. Учитывая, что просторами дальнего и ближнего зарубежья с успехом гастролирует другая императрица – Мария Владимировна с сыном цесаревичем Георгием Михайловичем Романовым, появление очередной самозваной графини эту высокородную российскую кашу уже вряд ли испортит.

Наталье Поклонской не привыкать. На должность прокурора оккупированного полуострова ее назначал не кто-нибудь, а сам Гоблин. А на хранительницу чести и достоинства Николая ІІ вообще никто не назначал. Так что одним странным титулом больше, одним меньше – какая уже разница.

Новоявленных братьев Поклонской по аристократической крови не смущает, что методы, которыми действовала это «графиня» в Крыму, как две капли воды повторяют большевистский переворот. И в этом тоже нет ничего удивительного. Аристократия в России – не в пример европейской шляхте – формировалась из вчерашних конюхов, награждённых титулом за служение. Ни тебе междоусобных войн, ни попыток отвоевать себе права, ни вызова, брошенного короне.

У русских аристократов нет хартий, нет договоров с монархом, подписанных кровью. Они не воины. Они служки, продолженные в поколениях. Сегодня их царем Путин себя тоже самоназначил. А они ничего, служат, стараются. Путин, Гоблин, Захарченко – власть же. Одним поклоном больше, одним меньше – какая разница.

На самом деле ни о какой награде «защитнице пенсионеров» речь, конечно же, не идёт. Наталья Поклонская получила статус подозреваемой за «нарушение законов и обычаев войны», о чем заявил генпрокурор Юрий Луценко. Подозрение Поклонской объявлено по эпизодам, которые связаны с ее личным участием в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, заключения в СИЗО заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар, а также участия в преследовании украинского режиссёра Олега Сенцова.

В случае, если вина будет доказана, госпожа псевдографиня станет военной преступницей. А происходящее в Крыму будет названо военным преступлением. Российские аристократы, императорские дворы – все это очередная попытка на новый лад перепеть песенку про скрепы и исконно русский Крым. Оккупируя Крым, Россия опиралась на шариковых и швондеров.

Однако, чтобы удержать ворованное, требуется тяжелая артиллерия. Вот и торопятся российские князья и императоры. Стараются срочно придать прокурорской хабалке светский лоск, титулуя ее чуть ли не защитницей простого народа. Все это свидетельствует о том, что в Кремле на защиту организаторов оккупации Крыма решено рекрутировать всю поиздержавшуюся российскую и европейскую аристократию.

Наталья Поклонская тем временем ищет свой способ избежать международного суда. И тут ей пригодился старый уголовный способ – «закосить под дурочку». В интервью сайту «Русская весна» Поклонская назвала обвинения Луценко «попытками запугать ее» и тут же призналась в очередном военном преступлении согласно Женевской конвенции 1949 г.

«Буквально на прошлой неделе я лично ездила на Донбасс и забрала десятки детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи для их лечения. Не видела я там генерального прокурора Украины, который обязан защищать права детей», – рассказала Поклонская, чем добавила себе обвинение в насильственной депортации жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Учитывая, с какой скоростью подследственная Поклонская признаётся в тяжких преступлениях, может, пришло время объявить ее блаженной юродивой. Российская церковь теперь тоже самозваная. Одной псевдосвятой больше – одной меньше. После икон с ликом Сталина им уже нечего стесняться.

Поклонская, князь, пенсионеры и злокозни врагов престола, а также «государь Николай» и гражданская позиция прокурорши-предательницы. И все это в День психического здоровья, который Украина, похоже, ввела не зря. Ой не зря!

Лариса Волошина, «Деловая Столица»