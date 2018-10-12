Значение решений Синода Константинопольского патриархата: окончательный крах «русского мира»

«Русский мир» в Украине уходит в историю, Хорошо, если бы он забрал с собой и всю ту дрянь, которая открыто или скрыто тянет нас в Москву.

Аннексия Киевской митрополии Москве признана незаконной. Никакого юридического или канонического влияния на Украину московская церковь больше не имеет. Украина отныне будет под влиянием Константинопольского патриархата пока не создадут новую поместную церковь, которой и передадут томос, после чего наступит полноценная автокефалия, пишет в Facebook украинский политик, бывший народный депутат Тарас Чорновил.

Анафемы Филарету и Макарию, вынесенные собором РПЦ, признаны недействительными. УПЦ-КП и УАПЦ отныне являются каноническими и могут проводить полноценные пер еговоры по подготовке объединительного Собора и создания новой, уже автокефальной церкви.

Анексія Київської митрополії Москвою визнано незаконною. Жодного юридичного чи канонічного впливу на Україну московська… Опубліковано Тарасом Чорноволом Четвер, 11 жовтня 2018 р.

Решение об автокефалии украинского православия уже объявлено. Дадут ее новой церкви сразу после формирования на основе объединения УПЦ-КП, УАПЦ и тех епархий УПЦ (пока это еще так называется, но уже ненадолго), которые покинут московскую церковь и войдут в новую украинского.

Все. Свершилось. Этот акт очень значимый для украинского православия, и не это главное. Например, я – греко-католик. В религиозном плане меня мало беспокоят взаимоотношения православных церквей. Но для страны, общества и геополитической ситуации это выдающееся событие. Сегодня в Украине «русский мир» вне закона и вне церкви. Это лишь маргинальное течение демонизма, мракобесия и раскольничества. Это конец амбиций Москвы как «третьего Рима»: начало упадка Московии и возвращения ее к своей естественной роли Моссковского княжества.

Некоторые процессы произойдут очень быстро – формирование новой церкви и вручения ей томоса. Еще какие-то будут медленнее и конфликтные – вытеснение «русского мира» из Украины и процедура лишения русских приходов и епархий, которые сохранятся в стране, права на название УПЦ и переименования их в иностранные подразделения РПЦ. Некоторые будут очень медленными и сложными – упадок и потеря влияния Московии, которая построена на ядовитом симбиозе цареславия и московской поповщины. И все это произойдет.

Нынче праздник для украинских православных и выдающийся день для всех украинцев независимо от религии и конфессии. Когда в 2000 году делегация ко Вселенскому патриарху Варфоломею, членом которой я имел честь быть, начинала этот процесс. Но мы тогда очень слабо верили, что при нашей жизни это реализуют. Порошенко сделал нереальное. Только слепые недоверки или откровенные враги своей страны могут это отрицать. Он уже вошел в историю. А «русский мир» уходит в историю.

Если бы он забрал с собой и всю ту дрянь, которая открыто или скрыто тянет нас в Москву.

Тарас Чорновил, Facebook