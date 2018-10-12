Муждабаев: Второе имя Украины – Зрадоперемога

Мы порой слишком эмоционально принимаем решения, действуя по первому импульсу, возникающему после получения информации. Зачастую это приводит к казусам…

Восприятие очень многими в нашем обществе происходящих событий, высказываний, новостей очень напоминает детское. Знаете же, как дети могут переходить от плача к смеху всего за пару минут, отвлекаться и забывать о том, что произошло, моментально, – рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

Короче. Так жить нельзя. Надо уходить от этого информационно-политического инфантилизма. Уходить каждому в отдельности и всем обществом в целом.

Айдер Муждабаев, YouTube