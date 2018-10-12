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Гуманитарная аура

Муждабаев: Второе имя Украины – Зрадоперемога

Айдер Муждабаев, YouTube
12 октября 2018

Мы порой слишком эмоционально принимаем решения, действуя по первому импульсу, возникающему после получения информации. Зачастую это приводит к казусам…

Восприятие очень многими в нашем обществе происходящих событий, высказываний, новостей очень напоминает детское. Знаете же, как дети могут переходить от плача к смеху всего за пару минут, отвлекаться и забывать о том, что произошло, моментально, – рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

Короче. Так жить нельзя. Надо уходить от этого информационно-политического инфантилизма. Уходить каждому в отдельности и всем обществом в целом.

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: Айдер Муждабаев, зрада, перемога, Россия, томос, Украина

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