Танцы на лезвие бритвы над пропастью. Какую игру затеял Медведчук

Кремлю сейчас критично важна пропаганда в Украине идеи «капитуляции ради мира». И Медведчук, похоже, назначен командующим этой информвойной.

Говоря о ботах в уанете, нельзя обойти вниманием запоребриковые информационные вирусы (ольгинские, кремлевские, прочие). Не вдаваясь в их типологию, будем всех их называть кремлеботами. Важно то, что в украинских сегментах социальных сетей их немерено, и они продолжают внедряться под самыми разными личинами, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Твиттерка Hellis поделилась на днях воспоминаниями, как в 2014-м она «лихорадочно, в истерике» искала по интернету информацию о событиях на востоке Украины. Когда она зарегистрировалась в «Твиттере», в подписке у нее оказалось множество сеятелей зрады, в т. ч. «огромное количество русни, так как до начала 2015 года я верила, что «нетакиерусские» существуют».

История о том, как один зрадо*б стал порохоботом. И да, это обо мне. (огромное спасибо @hu_lviv , для которого мое откровение будет неожиданностью) pic.twitter.com/chjbSJSbGU — Hellis (@13Hellis_13) September 30, 2018

По ее словам, ее сразу взяли в оборот, бомбили информацией, набивались в «понимающие друзья» – и она велась. «И самым активным моим коллегой по «Твиттеру», – говорит Hellis, – оказался, как потом выяснилось, русня, который прикрывался легендой «офицер ВСУ с краматорского аэродрома».

Кремлеботы все время являлись одним из основных источников зрады, разносимой зрадоботами, причем особое внимание уделяли Киеву в надежде инспирировать «третий майдан». Для этого многие из них пытались изображать ультрапатриотов, но зачастую выдавали себя тупыми ошибками, называя, к примеру, автодорогу Киев – Харьков «трассой федерального значения».

Неоднократно кремлеботы раскрывали себя благодаря гугл-переводчику, превращавшему «Семена Семенченко» (на которого у них была большая надежда) в «Насіння Семенченко», «полстраны» (ошибочно написанные раздельно) – в «підлогу країни», «желание мира» – в «хотіння світу», «нестерпимые муки» народа – в «нестерпні борошна», а «половые тряпки», которыми нужно гнать власть, – в «статеві ганчірки». Все это, конечно, смешно, однако помимо запоребриковых кремлеботов есть еще и выращенные в Украине, в том числе свободно говорящие по-украински и обитающие в Киеве.

Вообще, в уанете живет немало пророссийских ботов. Некоторые, особо упоротые, становятся объектом интереса СБУ. 25 июня спецслужба проинформировала, что с начала 2018 г. зарегистрировано 24 уголовных производства в отношении владельцев и администраторов сообществ в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», 15 лицам объявлено о подозрении в совершении преступления, вынесено шесть обвинительных приговоров суда по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. После этого был еще целый ряд подобных сообщений СБУ. Зачастую финансирование и руководящие указания сетевым диверсантам поступали из РФ.

Но основная масса пророссийских ботов то ли более осторожна, то ли более удачлива. Многие из них инкорпорированы в интернет-команды партий и политиков соответствующей ориентации. Самую большую армию подобных ботов связывают с Виктором Медведчуком. Помня его давнее прозвище, их можно назвать чукоботами. Верхушку этой армии составляют четыре десятка публичных деятелей, совершивших каминг-аут в качестве авторов сайта «Украинский выбор». А о количестве рядовых чукоботов можно только догадываться.

В нынешнем году чукоботы все активнее обрабатывают поле зрадоботов, действуя почти по той же схеме, что и юлеботы. Только если последние вперемешку со зрадой распространяют пиар Тимошенко, то чукоботы, сея зраду, пиарят при этом не Медведчука, а идею мира на условиях, устраивающих Путина.

В принципе это довольно технологично. Во-первых, сам Медведчук пока что не лезет в политические лидеры (лишь пристроился в тылу Рабиновича), и как бы оставляет открытой вакансию «главного голубя мира». При желании он может направить свою ботоармию на поддержку хоть Рабиновича, хоть какого-то другого «единого» кандидата пропутинских сил, хоть Тимошенко. А во-вторых, Путину сейчас критично важна именно пропаганда в Украине идеи «капитуляции ради мира» через все возможные каналы. И Медведчук, похоже, назначен командующим этой информвойной.

Желаемый результат он сам сформулировал так: «Когда я говорю о мирном плане на Донбассе, я предполагаю, что можно договориться о том, чтобы убедить людей, которые сегодня проживают, работают на неподконтрольных территориях, вернуться в состав Украины на условиях широкой автономии, которую им необходимо предоставить на основании действующего законодательства и, естественно, внесения изменений в Конституцию». По большому счету, это претензия на повестку дня, альтернативную к традиционным зраде и перемоге.

Однако, развязав эту информвойну, Медведчук рискует объединить против себя и адептов зрады, и свидетелей перемоги. Все-таки капитуляция – это самая зрадная зрада, какая только может быть.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»