«Можно вас называть отец Александр? Так точно!»

Интересный казус произошел в студии «Вечера с Владимиром Соловьевым». Священник на простой вопрос ответил по-военному: «Так точно!»

Гость в студии пропагандиста Владимира Соловьева на простой вопрос о том, как к нему следует обращаться ответил, как солдат в строю на плацу. На это обратила внимание редакция «POLITua», опубликовавшая видео с комментариями на своем YouTube-канале.

«Внимание. Не шутка! Можете посмотреть и убедиться сами», – написано в комментарии к видео.

Обсуждают автокефалию украинской православной церкви, решение о которой уже принял Синод Константинопольского патриархата. Гость в студии – представитель московского патриархата Александр Волков.

Владимир Соловьев: «Перед нами пресс-секретарь Патриарха Московского и Всея Руси (на самом деле уже не Всея., – «POLITua») Александр Волков. Я могу к вам обращаться «отец Александр» ?».

Александр Волков: «Так точно!»

Как тут не вспомнить другое интервью, где Маргарита Симоньян беседует с подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Маргарита Симоньян: «Вы, на самом деле кто?»

«Боширов»: «Руслан Боширов»

«Петров»: «Александр Петров»

Позже, в ходе интервью, Симоньян задала «Боширову» и «Петрову» провокационный вопрос про их место работы.

Маргарита Симоньян: «А, вы точно не работаете в ГРУ?»

«Боширов»: «Я, – Нет!»

«Петров»: «И, я, – Нет!»

Такая реакция породила подозрение в искренности ответов. Пользователи интернета моментально отреагиагировали на фальшь фотожабами:

Напомним, что ранее подобным казусом отметилась пропагандистка Ольга Скобеева, бросившаяся в эфире защищать телеканалы «112 Украина» и «NewsOne», подозреваемые в антиукраинской пропаганде.

«POLITua»