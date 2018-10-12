Аваков обещает не допустить религиозной вражды и экстремизма

Любые попытки экстремистских действий или разжигания религиозной вражды будут решительно пресекаться правоохранительными органами.

Министерство внутренних дел призывает воздерживаться от провокаций и насилия на почве религиозной вражды или нетерпимости. Министр внутренних дел Арсен Аваков сделал соответствующее заявление в пятницу, информирует МВД Украины.

В связи с началом процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины МВД подчеркивает на «недопустимости актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости».

Также ведомство «призывает политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране».

«Призываю не допускать провокаций и спекуляций», – заявил Аваков.

«МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех «горячих голов», – предупредил министр.

МВД Украины