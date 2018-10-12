Россия вводит запрет на поставки в Беларусь нефтепродуктов и автомобильного газа

Соответствующий протокол был между Россией и Беларусью. Под запрет попали нефтепродукты, дизтопливо и автомобильный газ.

Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года. Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал об этом в четверг журналистам, передает «Reuters».

Протокол, подписанный между Россией и Беларусью, предусматривает запрет на поставки нефтепродуктов – темных нефтепродуктов, дизельного топлива, сказал он.

«Он также предусматривает частично поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в республике Беларусь и которые с точки зрения внутреннего потребления им необходимы», – заявил министр.

«Это отдельный перечень к протоколу, большой перечень – лакокрасочные изделия, химическая продукция, то есть продукция нефтехимических заводов», – сказал Новак.

По автобензинам, дизтопливу, мазуту в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели, добавил он.

«Reuters»