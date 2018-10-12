Сийярто обвинил Украину намерение провести «этнических чистки» в Берегово

Венгрия пытается переложить всю вину за кризис в межгосударственных отношения на украинские власти. Сийярто сравнил украинскую власть с «темными диктатурами».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская политика «достигла ужасающего дна» и что предложения политиков по Береговому напоминают самые темные диктатуры, говорится в сообщении на сайта првительства Венгрии.

«Те, кто принимает решения в Украине говорят о предложениях, которые напоминают о самых темных диктатурах, поскольку они хотят изменить этнический образ Берегового и сократить число венгров, проживающих там, заселив город украинцами», – говорится в сообщении.

По словам Сийярто, самым большим шоком для него является то, что украинское правительство не осудит подобные предложения.

«Парламент в Киеве сговорился с экстремистами, которые обнародовали персональные данные сотен закарпатских венгров, на фоне того, что нельзя определить двойное гражданство на основе публичных баз данных», – сказал он.

Министр отметил, что венгры, проживающие на территории Украины, могут рассчитывать на помощь Будапешта.

Также он добавил, что обсудил ситуацию с представителями Госдепа и заместителем Генсекретаря НАТО.

10 октября Будапешт вызвал «на ковер» посла Украины из-за венгерского списка «Миротворца». «Миротворец» опубликовал список из 313 закарпатцев, обладателей венгерских паспортов, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления.

Сийярто заявил, что Украина врет, когда говорит, что не причастна к публикации на «Миротворце», поскольку в перечне есть личные данные, недоступные из открытых источников. По его словам, к этому причастны украинские спецслужбы.

МИД Венгрии