Новая встреч Трампа и Путина может состоятся в ноябре в Париже

Возможно Путин и Трамп встретятся в Париже 11 ноября. О такой возможной встрече рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили что встреча возможна н празднование столетия со дня окончания Первой мировой войны, пишет РИА «Новости».

Россия открыта для диалога и готова рассмотреть время и место возможной встречи двух лидеров, если Вашингтон заинтересован, говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос, смогут ли президенты встретиться в Париже 11 ноября на мероприятиях по случаю празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны, директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко отметил, что «если президенты России и США будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт, конечно, возможен».

Однако, подчеркнул он, сейчас проработки данного вопроса не происходит, поскольку с американской стороны такие запросы не поступало.

РИА «Новости»