11 октября войдет в историю, как день, когда украинской церкви вернули автокефалию, – Порошенко

Состоялась встреча Порошенко и предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. На встрече обсуждались итоги Синода Константинопольского патриархата.

Президент Петр Порошенко и глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет вечером 11 октября встретились на Банковой, чтобы обсудить решения, касающиеся автокефалии украинской церкви, принятые на синоде Вселенского патриархата. Порошенко заявил, что сегодня исторический день, сообщила пресс-служба президента.

«Я считаю, что есть несколько очень важных дат в истории Украины. Это и дата проведения референдума в 1990 году, когда большой волей украинского народа был избран независимость. Это и дата 24 августа, когда возродилась Украинское государство. Я думаю, что очень важно и навсегда войдет в историю Украины дата 11 октября. Дата, когда украинской церкви вернули автокефалию», – подчеркнул президент.

Патриарх Филарет согласился с тем, что решения Вселенского патриархата являются очень важными.

«Потому что украинская церковь никогда не была автокефальной. Она имела широкие права во времена киевских князей, но находилась в составе Константинопольского патриархата. А потом попала в российскую неволю и тоже была несвободной. В 20 веке, когда возникла Украинская Народная Республика, вроде бы возродили Украинскую автокефальную церковь, но тут же она и погибла», – сказал он.

Он отметил, что происходящие сейчас события – это впервые за 1030 лет.

В то же время предстоятель УПЦ отметил, что нужно будет еще провести соответствующие шаги. «Я думаю, что мы достигнем и большего – создадим единую Украинскую православную церковь. Но создадим ее на свободных началах, без насилия и без какого-либо давления, добровольно», – подчеркнул он.

Напомним, что на Синоде Вселенского патриархата было принято решение признать каноничность глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также всех таинств, совершаемых священниками этих церквей.

Также Синод принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в России считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП (той ее части, которая захочет).

Пресс-служба президента Украины