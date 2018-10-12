Украине дали автокефалию, но не дали томоса. Все еще впереди

Священный синод церкви Константинополя, как и ожидалось, принял ряд важных решений по украинскому вопросу.

Согласно официальному коммюнике, Вселенский патриарх подтверждает свое решение о предоставлении автокефалии украинской церкви и делает в этом направлении первые практические шаги: восстановление ставропигии Вселенского патриарха в Киеве, снятие канонических прещений и восстановление каноничности предстоятелей, епископов и духовенства УПЦ КП и УАПЦ, отзыв Синодального письма от 1686 года о предоставлении Московскому патриарху право поставлять Киевских митрополитов. Отдельной строкой Вселенский патриарх призывает все вовлеченные стороны избегать присвоения имущества, насилия и возмездия, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Екатерина Щеткина.

В общем, принципиальное решение принято. Священный Синод дал «зеленый свет» процессу предоставления автокефалии украинской поместной церкви. Следующим актом должен стать созыв Архиерейского собора, в котором приняли бы участие епископы трех православных конфессий Украины. Собор могут созвать экзархи Вселенского патриарха, который, согласно решениям Синода, вновь берет на себя духовную опеку над Киевской церковью.

Важным шагом стало решение о снятии анафемы и возвращение в нормальный канонический статус патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Прецедент, кстати, был представлен несколько ранее – архиепископ Тельмисский Иов в одном из своих интервью отметил, что Константинопольская церковь никогда не признавала анафемы, наложенной на гетьмана Украины Ивана Мазепу. Епископ напомнил, что гетьман до конца жизни в эмиграции находился под духовной опекой Вселенской церкви и был погребен, как подобает православному христианину. Анафема не была признана, потому что ее наложение имело исключительно политическую подоплеку. Никаких преступлений против православной веры и церкви гетьман не совершал.

В случае с расколом все, разумеется, несколько сложнее – позиция патриарха Филарета не такая безупречная, как у гетьмана. Но прецедент все равно в силе – раскол, согласно финальному документу Синода, имеет «не догматические» причины. А потому Синод счел возможным восстановить иерархов и священников в их сане, и всех верных считать принадлежащими лону церкви.

Это – без преувеличений – историческое событие для обеих церквей, потому что оно снимает сомнения в благодатности их таинств. Около миллиона украинских православных, чьи крещения, венчания, причастия и исповеди считались «недействительными», теперь могут быть спокойны на сей счет. И, что не менее важно, запугивание «канонических» верных раскольнической безблагодатностью больше неактуально. В Украине, таким образом, больше нет «неканонических» православных. Если раньше верных УПЦ КП и УАПЦ представляли «неприкасаемыми», рядом с которыми «каноничным» было не комильфо ни стать, ни сесть, ни отченаш прочитать, то теперь в Москве придется поискать другие страшилки.

Восстановление лидеров УПЦ КП и УАПЦ в канонических правах – логичный шаг в направлении созыва собора украинской церкви. Этот собор уже невозможно будет представить «самозванным сборищем», как это было принято назвать в Моспатриархате. Это буде собор легитимных епископов. И, конечно, отмена анафемы дает патриарху Филарету дополнительный бонус на будущих выборах предстоятеля УППЦ.

Можно рассчитывать наверняка на то, что в соборе в полном составе будут представители УПЦ КП и УАПЦ. Также можно рассчитывать на участие какого-то количества представителей УПЦ МП. Называют разное их число, – как отметил патриарх Филарет во время своего триумфального брифинга, они скрываются, но нам известно, что они есть. И, кстати, когда УППЦ таки состоится, почти наверняка, по словам предстоятеля УПЦ КП, «начнут переходить десятками». После снятия анафем и восстановления канонического статуса бывших «раскольников» нет никаких серьезных препятствий для епископов УПЦ МП прийти и присоединиться.

Хотя кажется, что «паровозик Томос», наконец, покатился под горку и теперь уже ничто его не остановит, препятствия все еще могут возникнуть. Легко «споткнуться» на этапе Собора. В нашей короткой, но богатой событиями церковной истории было немало попыток объединений, которые заканчивались новыми разделениями. Страсти в зале – особенно, если зал специально подготовлен, – накаляются быстро. Но на сей раз и ставки как никогда высоки, и сама подготовка Собора будет происходить под присмотром Константинополя – участие греков дает надежду на сколько-нибудь тонкую игру и возможность вынести на Собор готовые компромиссы.

Важно то, что Синод Константинопольской церкви дал украинским православным недвусмысленный сигнал о том, что «все идет по плану». Это сигнал для всех, кто до сих пор не хотел или не считал нужным менять собственный статус-кво – переходить, объединяться и т.д. Но в особенности это гарантия для потенциальных «перехожих» из УПЦ МП. Теперь они могут быть быть уверены, что при переходе «не прогадают». По крайней мере, в том, что касается «каноничности». Даже если объединение затянется и Томос отложится, главное, на самом деле, уже случилось: куда бы вы ни пришли, в какую бы из церквей – она окажется канонической.

Животрепещущий вопрос – упомянутый и в документах Синода – будет ли силовое противостояние. «Украина как никогда близка к религиозной войне», – вот, например, заголовок статьи Сергея Чапнина в Bloomberg. С мнением Чапнина согласно большинство экспертов, хотя по шкале опасности мнения рассыпаются довольно широко. Тем не менее, силового сценария не исключает никто – да и как тут исключишь, если и в РПЦ, и в УПЦ МП уже поспешили заявить, что «готовы оборонять свои святыни», и даже стянули в основные из них дополнительные «группы поддержки». Патриарх Филарет, впрочем, во время брифинга указал на то, что «украинская» сторона не собирается ничего отнимать и ни на кого нападать. Но поскольку вопрос силового противостояния важен для Вселенского патриарха, можно ожидать, что если даже никто не станет уже завтра осаждать храмы УПЦ МП, силовые акции постараются инсценировать. Просто потому, что больше ничего другого Москве не остается. В МП понимают, что им больше нечего терять в Украине. А раз так – гори оно все огнем. Буквально.

В Москве уже заявили о том, что решение Синода «беспрецедентное» и «антиканоническое» и покушается на «разрушение основ канонического строя». Думаю, что отмена анафемы патриарха Филарета была воспринята там даже болезненнее, чем все прочие решения Синода. Этим решением Синод не просто покусился на право Москвы выбрасывать людей за церковную ограду по каждой малой политической нужде – он «отменил раскол». В Москве это так не оставят.

Екатерина Щеткина, «Деловая Столица»