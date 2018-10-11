Пенсионная реформа России обнулила ценность гражданства. Русские немцы сжигают российские паспорта

Немцы-репатрианты после принятия в России нового закона о пенсиях потеряли часть своего дохода. Ценность российского гражданства упала до нуля.

Закон о пенсиях, принятый Думой очень сильно ударил по тем, кто прибыл в Германию по воссоединению семей (немецкая эмиграцию). Если раньше они, немцы из СССР и РФ, работали в Германии и параллельно, могли получать пенсию по возрасту из РФ, то сейчас они потеряют российскую пенсию, сообщает «POLITua».

«Понятное дело, радости это не принесет. Иными словами их «кинули», выражаясь языком Золотова. Именно поэтому ценность российского паспорта упала до нуля, и многие бывшие граждане РФ просто выбрасывают их, часто весьма демонстративно, как в этом видео», – подчеркивает «POLITua».

Напомним, что Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина представил новый доклад о последствиях фундаментальных общественных изменений в РФ. Соратники Кудрина фиксируют нарастающие претензии к политике президента Владимира Путина, отсутствие успехов в преодолении кризиса, отторжение пропаганды федеральных СМИ и растущий запрос на перемены – пусть даже и крайне рискованные.

Такие результаты были получены еще до подписания президентом спорного пенсионного закона и до провальных сентябрьских выборов. Падение рейтинга власти, волна жестких санкций, дезинформация президента, обострение религиозных и национальных конфликтов могут привести к драматическим политическим изменениям уже в ноябре-декабре, считают провластные политологи.

«POLITua»