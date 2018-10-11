Украина призывает Россию пустить патрули ОБСЕ в «закрытые зоны»

МИД Украины, так же призывает российскую сторону прекратить запугивать патрули ОБСЕ и прекратить чинить всяческие препятствия их работе, под надуманными предлогами.

Министерство иностранных дел осуждает запугивание наблюдателей ОБСЕ по стороны боевиков и призывает Россию отказаться от «закрытых зон» для наблюдателей на Донбассе и оккупированном Крыму. Заявление МИД Украины опубликовала 11 октября пресс-служба ведомства.

«Требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ, отказаться от практики «закрытых зон» для наблюдения ОБСЕ и гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ ко всей временно оккупированной территории Украины, включая Автономную Республику Крым и Севастополь», – отметили в ведомстве.

В МИД осуждают постоянные ограничения мандата миссии со стороны оккупантов России, особенно после доклада ОБСЕ о враждебном отношении боевиков и угрозах о применении оружия.

«Осуждаем такие действия РФ, что является грубым нарушением Минских договоренностей об обеспечении постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ», – сообщили в МИД.

Украинская сторона призвала РФ принять все необходимые меры для прекращения препятствования деятельности международных организаций на территории ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Ранее стало известно, что боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции 10 октября.

Об этом заявляет украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает штаб Операции объединенных сил:

В среду в 9.00 в районе Каменки «боевиками вооруженных формирований Российской Федерации был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных сил Украины», говорится в сообщении.

«Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции при проведении ежедневной смены персонала», – заявляют в СЦКК.

Українська сторона СЦКК повідомляє: збройні формування РФ відкрили вогонь у бік патруля СММ ОБСЄ під час проведення… Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 10 жовтня 2018 р.

«Таким образом, боевики пренебрегли гарантиями безопасности и режима полной тишины, предоставляемых сторонами на время проведения данной процедуры. Причем боевикам было достоверно известно, что патруль СММ ОБСЕ выставляется ежедневно в районе Каменки, которая тут попала под их огонь», – утверждают там.

Миссия ОБСЕ сообщила, что 10 октября в 08:59 патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге Н20 примерно в 1,5 км к югу от н. п. Каменка (подконтролен правительству, 20 км к северу от Донецка) и в 3 км к северу от Донецкой фильтровальной станции.

Команда миссии осуществляла мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции для содействия ремонту и ротации смен рабочих на станции.

«Трое членов патруля СММ стояли рядом с автомобилями, тогда как другие были в салонах автомобилей, когда услышали свистящий звук двух пуль, пролетевших на расстоянии 10-50 метров над их головами, несмотря на предоставленные гарантии безопасности», – информирует СММ ОБСЕ.

«Команде миссии не удалось установить направление огня», – уточняют наблюдатели.

В 9:03 патруль СММ благополучно покинул тот район.

Об этом случае миссия проинформировала группу украинской стороны в СЦКК и вооруженные формирования, а также попросила разобраться с этим инцидентом.

МИД Украины